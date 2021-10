Először találtak koronavírusos beteget egy csendes-óceáni királyságban

Az Új-Zélandtól mintegy 2300 kilométerre északra található, több mint százezer lakosú sziget tavaly, a járvány kezdetekor lezárta határait, és eddig nem is találtak egyetlen fertőzöttet sem az országban. Most úgy tűnik azonban, hogy Tonga szigetére is megérkezett a világjárvány.

Pohiva Tu’i’ miniszterelnök az esemény miatt sajtótájékoztatót hívott össze, és korlátozó intézkedéseket helyezett kilátásba, valamint arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát.

Az MTI azt írja, hogy a fertőzött szerdán, az új-zélandi Christchurchből, repülőgéppel érkezett a szigetre, és a landolást követően elvégzett teszteredménye lett pozitív. A gép összes utasa karanténba került. Sajtóértesülések szerint a járaton idénymunkások és a tongai olimpiai csapat néhány, korábban Új-Zélandon ragadt tagja utazott. Az emberek heteken át várakoztak a hazatérésre, miután Új-Zélandon ismét fertőzöttekre bukkantak.

Tongában az olthatónak minősülők körülbelül 48 százaléka vette fel eddig az oltás első adagját, 31 százalékuk pedig már mindkét dózist megkapta.