Harmadszor is beoltották Joe Bident

Hétfőn Joe Biden amerikai elnök megkapta a harmadik, emlékeztető oltását, miután az USA közegészségügyi szerve, a CDC ajánlást tett a koronavírus elleni Pfizer-vakcina beadására néhány veszélyeztetett csoport számára.

Az elnök ebből az alkalomból rövid beszédet mondott a Fehér Házban, ahol annak a véleményének adott hangot, hogy bár az emlékeztető oltások fontosak, de a legfontosabb mégis, hogy minél többen vakcinához jussanak.

Az NBC News az elnökre hivatkozva azt írta, az amerikai népesség nagyjából huszonhárom százaléka még egyetlen adag oltást sem vett fel, ők

szörnyű károkat okoznak az ország fennmaradó részének

– idézik az elnök szavait.

Az idén hetvennyolc éves Joe Biden januárban vette fel a második dózisát a Pfizer vakcinából kamerák előtt. A CDC új ajánlása szerint az elnök korosztályához tartozó személyeknek hat hónappal a második adag beadása után van lehetőségük felvenni az emlékeztető oltást.

Tudom, hogy nem úgy tűnik, de hatvanöt év felett járok

– dobta be a humorbombát Biden, hozzátéve, hogy ezért kapja meg most a harmadik dózist. A most hetvenéves first lady, Jill Biden szintén kap harmadik adagot – tájékoztatott az elnök.

Rochelle Walensky, a CDC főigazgatója még pénteken hagyta jóvá a Pfizer-vakcina harmadik dózisának felvételét a hatvanöt évnél idősebbek számára, valamint a tartósan ápolásra szorulók és az ötven-hatvannégy éves korosztály azon tagjai számára, akik állapotukat veszélyeztető alapbetegségtől szenvednek. Az ajánlást meglepetésre kiterjesztették olyan közfeladatot ellátó személyekre is, mint a tanárok és az élelmiszerbolt alkalmazottai. Ez a döntés szélesebb kör újraoltását teszi lehetővé, mint amit a CDC tanácsadó testületének ajánlása kijelölt.

Biden hozzátette, a kormánya végső soron azt tervezi, hogy minden amerikainak felajánlja az emlékeztető oltást. A kutatók jelenleg azon is dolgoznak, hogy áttekintsék a Moderna- és a Johnson & Johnson-vakcinák emlékeztető oltásainak adatait.

Az Egyesült Államokban eddig több mint kétmillió ember kapott emlékeztető oltást, annak ellenére, hogy péntekig csak az immunrendszert lerontó betegségekben szenvedőknek ajánlották fel a lehetőséget.

Ez azt jelzi, hogy sok amerikai nem volt hajlandó megvárni, amíg az egészségügyi hatóságoktól zöld jelzést kapnak az emlékeztető oltások beadására.