„Ön engem pedofilnak tart?” – kérdezte a CNN meleg riportere Szijjártótól

A homofób elemeket tartalmazó pedofilellenes törvényről és a jövő évi választásokról is kérdezte kedden a CNN riporter Szijjártó Pétert – az erről készült videót pedig a külügyminiszter Facebook-oldalára is feltették.

Richard Quest rögtön az elején elmondta: olvasta a törvényt, amely szigorúbb fellépést ír elő a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, valamint a gyermekek védelméről szól, egyben tiltja a homoszexuális tartalmakhoz való hozzáférést a 18 év alattiak számára.

Szijjártó erre azt válaszolta, tiszteli és nagyra tartja a riportert azért, mert legalább olvasta a törvényt, majd hozzátette:

A külügyminiszter ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a törvénynek két része van, és az egyik a pedofíliával összefüggésben elkövetett cselekmények büntetéséről szól, a másik része pedig biztosítja, hogy „megvédjük a gyermekeinket, a gyermekeink szexuális orientációjával kapcsolatos nevelés kizárólagos joga a szülőké”.

Quest azonban nem engedte el a dolgot:

Szijjártó igyekezett elterelni a témát, de a riporter ragaszkodott hozzá, hogy ezen a vonalon menjen tovább az interjú, végül a tárcavezető azt mondta:

a magyar törvények szerint a felnőtté válás kora, amikor betölti a 18 éves kort. Ezért mondja ki ez a jogszabály azt, hogy 18 éves korig a szülők kizárólagos joga a gyerekek szexuális orientációra vonatkozó nevelése. 18 éves kor felett pedig, bármi is történik, ahhoz az államnak semmi köze. Semmi. Tehát bárkit is szeretnek a 18 éves kor feletti felnőttek, akárkivel is akarnak együtt élni, bármilyen életet is akarnak élni, ahhoz semmi köze az államnak.