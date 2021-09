Romániában átlagosan száznál többen halnak meg naponta koronavírusban

Romániában a kéthetes mozgóátlag több mint duplájára, száz fölé ugrott kedden az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma, és az utóbbi 24 órában újonnan diagnosztizált fertőzéseké is immár több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) kedden 129 halálesetről számolt be: ennél több áldozatot legutóbb négy hónapja, a harmadik hullám tetőzésének időszakában követelt a járvány Romániában. Az elhalálozások görbéje példátlanul meredeken emelkedik az országban: az utóbbi két hét adatai alapján kedden 60 haláleset számított volna átlagosnak, ami csaknem kétszerese a múlt keddi adatnak.

Hasonló ütemben, ugrásszerűen emelkednek a fertőzési számok is: a GCS keddi jelentésében szereplő 6789 új fertőzés 120 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A leggyorsabban a fővárost övező Ilfov megyében terjed a járvány, ahol az utóbbi két hétben a lakosság 3,4 ezrelékénél mutatták ki a koronavírust. Szatmár megyében (3,3) és Temes megyében is (3,1) meghaladta már a három ezreléket a fertőzési ráta, de 2,9 ezrelékkel Bukarest is a “vörös zónába” sorolás küszöbére került.

A három ezrelék feletti településeken már csak a védettségüket uniós digitális Covid-igazolvánnyal tanúsítók léphetnek be a vendéglátóhelyekre, mozikba, színházakba.

A romániai kórházakban kedden már több mint 8000 koronavírusos beteget kezeltek, 50 százalékkal többet, mint egy héttel korábban. Hasonló arányban emelkedett egy hét alatt a súlyos esetek száma: kedden már 990 koronavírusos beteg életért küzdöttek az orvosok a Covid-kórházak intenzív osztályain, amelyekben a telítettség meghaladta a 90 százalékot. A szaktárca hétfői összesítése szerint az országban 1087 intenzív terápiás hely állt a koronavírusos fertőzöttek rendelkezésére, ezek között 116 olyanok számára, akiket krónikus betegségekkel is kezelnek.

A hatóságok versenyt futnak a járvánnyal: kórházi részlegek átminősítésével és a szakszemélyzet áthelyezésével próbálják emelni a koronavírusos betegek számára elkülönített helyek számát az intenzív terápián. A múlt héten elfogadott mozgósítási terv értelmében 1500-ra emelnék a helyek számát, de Florin Citu miniszterelnök kedden már arról beszélt, hogy meg kell próbálni emelni a célkitűzést, mert ebben az ütemben hamarosan kétezer helyre lesz szükség.

(MTI)