Az Európai Bizottság elé kerül a magyarok harmadik oltásának elismerése

Az MSZP szerint megoldás születhet a keleti vakcinákkal beoltott magyar állampolgárok uniós Covid-igazolványának ügyére, miután az egyik illetékes uniós testület napirendjére tűzi annak tárgyalását – mondta a szocialisták európai parlamenti (EP-) képviselője vasárnap, a Facebookon közvetített sajtótájékoztatón.

Ujhelyi István hangsúlyozta, írásban és személyesen is lobbizott az Európai Bizottságnál azért, hogy azok a magyar állampolgárok is megkaphassák az utazásokat megkönnyítő európai Covid-igazolványt, akik kínai vagy orosz oltást kaptak, de most harmadik oltásként egy európai engedéllyel bíró vakcinát is felvesznek.

Az MSZP politikusa közölte, írásbeli választ kapott Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől, aki arról tájékoztatta, hogy megvitatják ezt a kérdést az unió egészségbiztonsági bizottságában.

Ez a bizottság az uniós tagállamok egészségügyi hatóságainak képviselőiből áll, így a magyar kabinet delegáltjának ott kell majd „megharcolnia azért, hogy a többi tagállam megértse a sok százezer magyar ember problémáját, még akkor is, ha azt alapvetően épp a magyar kormány idézte elő” – fogalmazott Ujhelyi István, aki hozzátette: „amit EP-képviselőként lehetett, azt megtettem, most a kormányon a sor”.