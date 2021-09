Radioaktív csőbombát épített a francia diák

Még augusztus 26-án törtét, hogy egy francia felnőttoktatási intézmény hallgatója, egy huszonhat éves férfi túlgondolta a házi feladatot, és legyártott négy radioaktív csőbombát – számolt be egy helyi szatirikus hetilap ellenőrzött információja alapján a Vice. A bombák építéséhez az elkövető az eBay-ről szerzhetett be urániumot. Az üggyel kapcsolatos részleteket egy párizsi rendőrtiszt is megerősítette a lapnak.

A fiatalember otthonában tartott házkutatás során nagy mennyiségű neonáci propagandát foglaltak le, és találtak egy olyan csuklyát és köpenyt is, amelyet a Ku Klux Klán egyik, Németországban működő csoportjához tudtak kötni.

A diák, aki állítólag fejlődésben visszamaradott, maga jelentette be az osztálytársainak, hogy sikeresen megépítette a négy csőbombát, amelyeket radioaktív porral töltött meg. Az iskola tanárai ezután fordultak a helyi rendőrséghez.

Miután megérkeztek az iskolába, a rendőrök megállapították, hogy a bombák közül legalább három működőképes, ezért tűzszerészt és veszélyes anyagok kezelésére szakosodott személyzetet is hívtak a hatástalanításhoz.

A munka során kiderült, hogy a bombák valóban radioaktívak, ugyanakkor ilyen anyag szivárgásáról vagy más veszélyről nem számoltak be.

A fő gond természetesen az volt, hogy a bombák működőképesek voltak

– közölte az ügyben nyilatkozó rendőrtiszt.

A fiatal férfit a francia hatóságok nem nevezték meg, de az kiderült, hogy a múlt héten tartóztatták le az északkelet-franciaországi Colmar városban, a német határ közelében.