Florida lazán kezelte a járványt, mégsem lett belőle katasztrófa

A kormányzó még a kötelező maszkviselést sem volt hajlandó elrendelni, az iskolák nyitva maradtak, és a gazdaság védelmére az üzleteket sem korlátozta az állam.

Járványügyi katasztrófát jósoltak, amikor Florida kormányzója, a republikánus Ron DeSantis tavaly szeptemberben kijelentette: az államban nem lesznek többé lezárások, gazdaságot veszélyeztető korlátozások, kötelező maszkviselés, és még az iskolákat is újra nyitják. Egy évvel a koronavírus-járvány kitörése után az elnöki ambíciókat dédelgető kormányzó – úgy tűnik – győztesnek érezheti magát.

Bár az előrejelzések azzal riogattak, hogy Floridában decemberre hatvanezer, de akár százezer halottja is lehet a járványnak, ha nem vezetnek be állami szintű szigorú korlátozó intézkedéseket, nem lett sokkal rosszabb a helyzet ott, mint a többi amerikai államban: decemberre a vártnál jóval kevesebb, húszezer halottja volt a járványnak.

A legfrissebb adatok szerint a majdnem 21,5 millió lakosú államban picit több mint kétmillió fertőzött van, míg a halottak száma 32 ezer, és a halálozási arány alig tér el olyan – szigorú korlátozásokat bevezető – államokétól, mint Kalifornia.

DeSantis persze alig győzi reklámozni a sikerét. Egy március 16-ai sajtókonferencián kijelentette:

A lezárások nem működtek. Hatalmas károkat okoztak az országunknak. Nem hagyhatjuk, hogy ilyen újra megtörténjen. Florida egy másik utat választott, ennek eredményeként nagyobb sikert is értünk el.

Közben az amerikai sajtóban, a Wall Street Journaltól elkezdve a Politicón át a New York Timesig egymás után jelentek meg a floridai kormányzó sikeréről szóló cikkek, amelyekben kiemelik, hogy DeSantis a nagy ellenszél és az erős kritika ellenére nem rendelte el az állam teljes lezárását, és az eredmények végül őt igazolták.

Miközben a járványhelyzet átlagos, a gazdaság jó állapotban van. A munkanélküliség 4,8 százalékos, ami sokkal jobb, mint például Kaliforniában (9 százalék) vagy New Yorkban (8,8 százalék), az ingatlanüzlet beindult, és Florida egyike azon kevés államoknak, ahol tavaly év végén nőtt az éttermekben dolgozó emberek száma, miután egymás után nyitnak Miamiban az új vendéglők. Ahogy DeSantis fogalmazott:

Dél-Florida virágzik. Ez nem történt volna meg, ha le lett volna zárva. Los Angeles nem virágzik. New York városa nem virágzik. Itt azért jó a helyzet, mert úgy élhetsz, mint egy emberi lény.

A szabadság oázisa

Az Egyesült Államok legfiatalabb kormányzójának számító, elitegyetemeken (Yale és Harvard) végzett DeSantis a volt amerikai elnök, Donald Trump mellé állva küzdött tavaly a kötelező maszkviselés és a különböző járványügyi korlátozások bevezetése ellen. Bár tavaly tavasszal egy kis időre otthon maradásra szólította fel az embereket, valamint bezárták az iskolákat, éttermeket és bárokat, pár héttel később már a korlátozások enyhítése volt a célja, és szeptemberben kategorikusan kijelentette:

Soha többé nem lesznek lezárások.

Szeptember végére az összes járványügyi korlátozást megszüntette: kinyithattak a boltok és az üzletek, az éttermek és bárok újra fogadhattak vendégeket, sőt, még az orlandói Disney World is kinyithatta a kapuit (miközben a kaliforniai Disneyland zárva maradt), és a sporteseményeket is nézők előtt tarthatták. Közben a nagy nyomás ellenére sem volt hajlandó kötelezővé tenni a maszkviselést, sőt rendeletben tiltotta meg, hogy az önkormányzatok megbüntessék azokat az embereket és vállalkozásokat, akik és amelyek megszegték a helyi maszkviselési szabályokat.

A legmerészebb és egyben legnagyobb sikereként elkönyvelt döntése az volt, hogy kötelezte az iskolákat a nyitásra, kulcsfontosságúnak ítélve azt, hogy a gyerekek az iskolai közösségben és ne otthoni távoktatásban töltsék az időt.

Ez utólag nézve egy igen jó döntésnek bizonyult

– jelentette ki a Tampa Bay című floridai lapnak Dr. Cindy Prins, a Florida Egyetem járványtani tanszékének professzor-helyettese. Ezt még a DeSantis döntéseit erősen kritizáló floridai demokrata politikusok is elismerték, és a demokrata szavazóknak is szimpatikus volt.

DeSantis egy konzervatívokat tömörítő szervezet nagygyűlésén az „szabadság oázisaként” jellemezte Floridát, ahol nem kell a szükségtelen korlátozásoktól szenvedve élni az embereknek. Ugyanakkor, amikor szükségesnek ítélte, kemény is tudott lenni: az idősotthonokban már tavaly márciusban teljes látogatási tilalmat rendelt el, valamint megtiltotta a kórházaknak, hogy a koronavírussal fertőzött betegeket visszaszállítsák az otthonokba. Ez pedig működött.

Tényleg akkora siker?

Kritikusai szerint azonban DeSantis sokkal rózsásabbnak festi le a helyzetet, mint a valóság, az általa használt statisztikák pedig hamis képet festenek az államban uralkodó helyzetről.

Az iskolák kinyitását például azzal védte meg, hogy Florida a 34. helyen áll a gyerekek körében történt fertőzések számával, de a helyi sajtó kiderítette, hogy a De Santis által idézett floridai statisztikákban csak a 14 év alatti gyerekek szerepeltek. Teljes összehasonlításban már nem volt olyan jó a helyzet: Florida a kilencedik helyre kerül, és a covidban elhunyt tanárok számáról sem véletlenül nem ejt szót a kormányzó.

Emellett nem lehet összehasonlítani a különböző amerikai területek járványügyi intézkedéseit sem: másként kell küzdeni a vírus terjedése ellen például a sűrűn lakott New Yorkban vagy San Franciscóban, mint a meleg és párás éghajlatú Floridában – mondta el a CNN-nek Jason Salemi floridai járványtani professzor.

Mások arra hívják fel a figyelmet, könnyen lehet példát találni arra is, hogy a korlátozások működnek, és így Floridában is jobb lenne a helyzet, ha nem nyitották volna ki az államot. San Franciscóban például, ahol szigorú lezárásokat és kötelező maszkviselést vezettek be, sokkal kisebb a halálozási arány (51,4 százezer emberre), mint bármelyik floridai megyében. A floridai nagyvárosok pedig sokkal rosszabbul állnak ebben a statisztikában a kaliforniai városnál.

A floridai nagyvárosok polgármesterei pedig amiatt panaszkodnak, hogy DeSantis olyan eredményekért aratja le a babérokat, amelyek az ő döntéseiknek köszönhető. Mert bár a kormányzó a gazdaság védelme érdekében nem volt hajlandó korlátozásokat bevezetni, az önkormányzatok szerte az államban korlátozták az összejöveteleket és az éttermek, valamint az éjszakai klubok működését, továbbá helyi szinten maszkviselési szabályokat vezettek be, amik csökkentették a vírus terjedését. És a Disney World ugyan kinyitott, de a kormányzó által megvetett és ellenzett kötelező maszkviselési és távolságtartási szabályok alapján működik.

Ahogy St. Petersburg polgármestere, Rick Kriseman pikírten így fogalmazott a Politicónak:

Csodálatos, hogy a saját sikerének tartja, milyen jól áll az állam, miközben valójában ez a helyi önkormányzatoknak és a polgármestereknek köszönhető.

Szükségállapot és kijárási tilalom a szabadság oázisban

Bár DeSantis arra biztatta az amerikaiakat, hogy az Egyesült Államokban az év legnagyobb bulizós időszakának számító tavaszi szünet idején bátran utazzanak lazítani a szabad Floridába, a nagy turistainváziónak egészen más lett a hatása.

Miami Beach-be olyan sokan érkeztek, hogy a város kénytelen volt szükségállapotot hirdetni, és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, miután a turisták „káoszt és zűrzavart” okoztak. A tömeget a rendőrségnek kellett feloszlatnia, tucatnyi embert tartóztattak le. A város polgármestere közben arra figyelmeztette az oda érkezőket, hogy távozzanak, ha azt gondolják, ott mindent szabad. Közölte, „extra sok” rendőr van a városban, és fent fogják tartani a rendet.

Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a járvány elérte a végét. Bár már több mint kétmillió floridai kapott oltást, a neheze még csak most jöhet, itt ugyanis a vírus új variációi minden más államnál jobban terjednek, és nyáron újabb hullám érkezhet, amikor az emberek légkondicionált épületekbe menekülnek a járványügyi szempontból biztonságosabb szabad téren lévő hőségtől.

Ahogy egy demokrata politikai tanácsadó mondta a Politicónak, nem a legjobb politika győzelmi köröket futni egy krízis kellős közepén.