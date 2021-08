Catania egy része teljesen leégett

Tűzoltók százai küzdenek az Olaszország déli részén tomboló erdőtüzekkel – közölték vasárnap az olasz hatóságok. Csak Szicíliában több mint nyolcszáz tűzoltó volt bevetésen, a műveleti egységeknek az utóbbi 12 órában 230-nál is több alkalommal kellett kivonulniuk.

Az olasz kormány a kialakult helyzetre tekintettel további egységek átvezényléséről döntött: az ország más részeiből, így Dél-Tirolból, Venetóból, Piemontból és Lombardiából is küldenek tűzoltókat Szicíliába. Mario Draghi kormányfő vasárnap ennek megfelelő rendeletet írt alá Nello Musumeci szicíliai kormányzó kérésére. A lángok ellen tűzoltó repülőgépeket is bevetettek a szigeten, illetve a dél-olasz Puglia és Calabria tartományokban is.

Szicíliában a tüzek leginkább Cataniát és környékét fenyegetik. Salvatore Pogliese, Catania polgármestere a Facebook-oldalán a város déli negyedeinek „teljességgel megsemmisült” részeiről számolt be. Mint írta: az erdőtüzek kifejezett csapást jelentenek több család és vállalkozás számára.

A szigeten az utóbbi napokban 40 fokot is mértek. A szárazság, a hőség és az erős széllökések miatt a lángok gyorsan terjedtek. Egyes tűzesetek azonban – a hatóságok gyanúja szerint – gyújtogatásokra vezethetők vissza.

Miközben Olaszország déli része az erdőtüzekkel küzd, északon heves zivatarok, jégesők okoznak gondot. Dél-Tirolból például áradásokról és a viharok miatt kidőlt fákról érkeztek jelentések. A polgári védelem riasztást adott ki az északi é a középolasz régiókra. A jég sok helyütt elverte az oliva- és a kukoricatermést, és károkat okozott a gyümölcs- és a zöldségtermesztőknek is. A Coldiretti, az olasz kistermelők legnagyobb képviseleti szerve szerint a gazdáknak a térségben több millió eurós káruk van: a jég elverte az oliva- és a kukoricatermést, és károkat okozott a gyümölcs- és a zöldségtermesztőknek is.

