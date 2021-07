Súlyos buszbaleset Horvátországban: tíz ember meghalt, harminc megsérült

Lesodródott az autópályáról, majd felborult egy busz vasárnap hajnalban Horvátországban, a balesetben tíz ember meghalt és legalább harmincan megsérültek – közölte a rendőrség.

Az eset a Zágrábtól a szerb határig vezető autópályán történt a kelet-horvátországi Slavonski Brod közelében. A busz koszovói rendszámmal közlekedett, és Németországból tartott a koszovói főváros, Pristina felé. A sérülteket a Slavonski Brod-i kórházba szállították, írja az MTI.

Tragic news this morning. At least 10 dead, and 30 injured in a bus crash in #Croatia, with people traveling to #Kosovo from Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/at3XiGiTZK

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) July 25, 2021