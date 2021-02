Tagadja az ukrán főradikális a lottóhamisítást

Szerinte nem a szelvény a hamis, hanem a vád. Hamarosan kezdődik a per.

Ukrajnában a Korrupció Megelőzési Nemzeti Ügynökség vezetője egy rádióműsorban jelentette be, hogy lebukott a nacionalista Radikális Párt vezére – írta a Kárpáthír.com. Olekszandr Novikov közölte, Oleg Ljasko egy nyertes lottószelvényt hamisított.

A politikus 570 ezer hrivnyát (több mint 6 millió forintot) tüntetett fel nyereményként, amikor jövedelméről vallott, de kiderült, a szelvény hamisítvány volt. Büntetőeljárást indítottak Oleg Ljasko ellen, de azt a bíróság beszüntette.

A politikus most közösségi oldalán azt állította nem a szelvény hamis, hanem a vád, ami a fantázia szüleménye, Olekszandr Novikov pedig örülhet, hogy már nincs párbaj, mert akkor lelövi, így kivárja a bíróság ítéletét. isznónak nevezte a közösségi oldalán megjelent reakciójában Oleksznadr Novikovot.

Oleg Ljasko 2006-ban jutott be a parlamentbe, akkor még Julija Timosenko híveként, később kezdte el a militáns vonalat aktívan képviselni, többször maga is verekedett politikusokkal. Az ügyészség 2019 őszén ezért előzetes letartóztatásba is akarta helyezni, de a bíróság elutasította az indítványt.