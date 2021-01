Sinatra, Arafat, Nixon és a többiek: Larry King mindenkit kérdezett és a tévézés akadémikusaként halt meg

Ha világszerte megkérdeznék a notórius tévénézőket, kiket tartanak a legnevesebb riportereknek, műsorvezetőknek, aligha maradna ki a sorból Larry King. A legendás interjúk készítőjéről mostantól múlt időben kell beszélnünk: King végleg bevonult minden idők legemlékezetesebb tévés személyiségei közé. Már korábban fölléphetett a Hírességek Csarnoka, a Hall of Fame több amerikai piedesztáljára. 87 évesen távozott az élők sorából, de örökre ott maradt az igazi celebek büszke élvonalában. Bár átlagos testalkatú volt (175 centi magas), bízvást mondhatjuk, a szakma egy óriása mögött sötétültek el a képernyők.

Kelet-európai zsidó bevándorló család második gyermekeként ő már Brooklynban született, 1933-ban. Édesanyja Litvániából, apja pedig a Monarchia keleti végeiről, a mai Nyugat-Ukrajnából menekült az Újvilágba. Lawrence Harvey Zeiger (még ezen a néven anyakönyvezték) apja korai halála után anyagi okok miatt nem folytathatta érettségi után a tanulmányait, rádiós pályafutásra vágyott. Egy CBS-es bemondóval véletlenül összefutva kapta az ötletet, hogy a médiapiacon éppen fölfutó Floridában próbálkozzon. Kisebb kezdeti kudarcok után, Miamiban sikerrel betette a lábát egy apróbb rádióadó küszöbe mögé.

Miután az itteni kollégák továbbálltak, hamarosan egy háromórás délelőtti műsor DJ-jeként kezdhette gyorsan emelkedő pályafutását – 1957 májusában! Akkori főnöke javaslatára „túlságosan etnikai csengésű” családnevét elhagyva ekkortól vált híressé, mint Larry King.

Hat évtizedes újságírói pályafutását a 20 év alatt itt készített és híressé vált rádiós interjúkkal alapozta meg. Személyességüket jellemzőn, már ekkor újkeletű nevén, Larry King Show címen. Később még magasabb szinten folytatta munkásságát.

A CNN hírtelevízióban negyedszázadon át, 1985-től 2010-ig készítette esténként kilenckor kezdődő egyórás portréinterjúit. És ki ne emlékezne a Larry King Live-ra? Aligha akadt olyan híresség, aki nemet mondott volna a riporter meghívására. Beszélgetőtársa – némelykor szenvedő alanya – volt megannyi világszerte ismert személyiség: Frank Sinatrától Paul McCartney-n át Eric Claptonig. És a celebek sora hosszan folytatható. Marlon Brando az otthonában fogadta. De örömmel állt (ült) a CNN kamerái és Larry King mikrofonja elé Arafat palesztin vezető és Rabin izraeli kormányfő – együtt. Amíg fölöttébb népszerű beszélgető műsora ment, Richard Nixontól kezdve lelkesen jött hozzá az összes addigi amerikai elnök vagy akár az olyan nagyságok, mint Tony Blair brit kormányfő vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az ifjabbik Bush például a nejével közösen. Nem véletlen, hogy ezek az interjúk világszerte nagy visszhangot keltettek.

2010-ben érzékeny búcsúval abbahagyta a sikeres sorozatot, két évig még futott egy újabb szériája a CNN-en, de már az önállósodással kacérkodott. 2012-ben aztán a világ egyik leggazdagabb emberével, a mexikói mágnással, Carlos Slimmel létrehozta az Ora Mediát, ahol Larry King Now címmel folytatta tévés beszélgetéseit.

Az üzletet soha sem vetette meg. Előfordult, hogy – alighanem busás honoráriumért – kazah nagyvállalkozók eurázsiai fórumát vezette. De az sem volt ellenére, hogy az orosz kormánypropagandára kihegyezett RT (Russia Today) rendre átvette beszélgető műsorait. Amikor szemére hányták, hogy a Kreml pénzén gyarapszik, sajátos módon kérte ki magának. „Én nem az RT-nek dolgozom. Ez a két cég közötti együttműködés része. Ha valamit kivágnának belőle, soha nem folytatnám” – mondta, miközben a licenszet eladó cégnek ő volt az egyik alapító kulcsembere.

Akadtak, akik perben-haragban váltak el vagy váltak meg tőle. Egy szépségverseny zsűritagjaként például – hozzá méltón – arról faggatták, kit tartott a legrútabbnak. Utána rózsacsokorral esdekelt a megnevezett Miss Pennsylvania bűnbocsánatáért. Tény, hogy más téren is igyekezett nagyvonalúan viselkedni. Szívrohamát, majd bypass-operációját követően létrehozta a Larry King Cardiatic Foundationt, megjegyezve: ha orvosai nem lettek volna olyan sikeresek, most nem próbálkozhatna a jótékonykodással. De azóta is évente alapos egészségügyi vizsgálatokat végeztetett magán. Három éve így állapították meg tüdőrákját is.

Előfordult, hogy politikusok mérgét váltotta ki. Helmut Kohl kancellár például aligha vette jónéven, amikor 33 másik hírességgel (köztük Dustin Hoffmannal vagy Gordie Hawnnal) nyílt levélben kérte számon a szcientológiai egyház németországi gyalázását. Bár semmilyen felekezet istentiszteleteit nem tisztelte meg jelenlétével, mégis csak keményre sikeredett, hogy a berlini kormány föllépését a nációk zsidóüldözésével társította.

Miközben beszélgető műsoraiban igyekezett következetesen ragaszkodni függetlenségéhez, netán liberális megközelítési módjához, két évtizeden át az erősen jobbra hajló USA Today című országos napilapnál publikálta rendszeres jegyzeteit – karcsúbb sikerrel.

Nemcsak tévéműsoraiban bizonyult sokoldalúnak, hanem magánélete is fölöttébb változatosra sikeredett. Nyolcszor nősült, hét feleségétől (a harmadikat némi „kitérő” után még egyszer elvette), öt gyermeke és kilenc unokája származott. De utolsó hitvesével – a nála jó 26 évvel fiatalabb énekesnővel, Shawn Southwick-kel – nemcsak közösen vezettek műsort, hanem kétszer is nekifutottak a válásnak…

Élete végén őt is magával ragadta a Twitter társalkodó közösségi oldala, amelyen számos vitakérdésről kifejtette saját álláspontját. Mint megjegyezte, végre nemcsak kérdez, hanem ő maga is válaszolhat olykor igencsak ellentmondásos fölvetésekre.

Larry King tevékenységét számos kitüntetéssel díjazták, és bár olykor vaskos kritikák is érték, riporteri tevékenységével – középiskolai végzettsége ellenére – akadémiai magasságokba emelkedett.

Az életművében búvárkodó statisztikusok kimutatták, hogy olykor ellentmondásokat sem nélkülöző életútját csak a világhíres CNN csatornáján vagy 30 ezer tartalmas beszélgetés szegélyezte.

Ragyogó pályafutása vége felé egyre több átkozott betegségen, szívrohamot követő műtéten esett át. Egyre gyengülő állapotban a hónap elejétől egy Los Angeles-i Covid-19 kórházban kezelték, ahol tegnap visszaadta lelkét többször megtagadott teremtőjének. Korábban kifejtette: azért lett ateista, mert nem érti, ha létezik Isten, hogy tűrheti az olyan tömeges tragédiákat, mint a Katrina hurrikán vagy a mostani vészes járvány. Akkor még nem sejthette, hogy őt magát is legyűri a kór.

Az elmaradhatatlan szögletes szemüvegeivel, netán felgyűrt ingujjban és a szinte hozzá nőtt nadrágtartókkal, a legendás Larry mostantól már csak az archívumokat gazdagítja. És a sok mindent megszépítő emlékezetet.