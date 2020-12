Az amerikai kormányzat még mindig csak csodálkozik, hogy érhette ekkora hackertámadás

Legalább március óta tart az a kiterjedt kibertámadás, amelynek révén hackereknek sikerült behatolniuk az Egyesült Államok kormányzati intézményeinek és kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményeinek számítógépes hálózatába – erősítette meg csütörtökön a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó infrastrukturális és kiberbiztonsági ügynökség, a CISA.

A hackerek „türelemről, műveleti biztonságról és mindenre kiterjedő jártasságról tettek tanúbizonyságot e behatolások során

– állapította meg nyilatkozatában a CISA, amelyet négy nappal azután adott ki, hogy utasította a kormányzati intézményeket, válasszák le számítógépeiket a hackerek által kihasznált SolarWinds szoftverről.

A SolarWindet számos kormányzati intézmény és magáncég használja az Egyesült Államokban. Még tart a nyomozás annak tisztázására, hogy pontosan milyen kiterjedtségű volt ez a kibertámadás, és a támadók milyen információkhoz jutottak hozzá.

A behatolást először a FireEye amerikai kiberbiztonsági cég jelentette, az Egyesült Államok hírszerző ügynökségeit is értesítve arról támadásról, amelyet a jelek szerint egy állami szereplő hajtott végre, és kormányzati ügyfeleket vett célba. A támadást biztonsági szakértők széles körének meggyőződése szerint Oroszország által támogatott hackerek követték el.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn valótlanoknak minősítette azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Oroszország áll az amerikai pénzügyminisztérium és a Nemzeti Távközlési és Információs Hivatal (NTIA) számítógéprendszere elleni behatolások mögött.

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága szerdán megerősítette, hogy a hírszerző ügynökségektől tájékoztatást kaptak a kibertámadásról.

A támadás súlyossága és időtartama jól mutatja, hogy továbbra is hatalmas és sürgős teendőink vannak kulcsfontosságú információink és hálózataink védelme terén, s hogy az ellenségeinknél gyorsabban kell cselekednünk, hogy lépést tudjunk tartani

– idézte Adam Schiff, a hírszerzési bizottság elnökének nyilatkozatát az MTI.

A tisztségviselők által ezen a héten nyilvánosság elé tárt tömeges kiberhadjárat a Microsoft amerikai szoftverfejlesztő óriást is elérte, mondták a Reuters hírügynökségnek az ügyet jól ismerő források. A redmondi székhelyű vállalat maga is használta a SolerWinds szoftvert, és saját terjesztésű alkalmazásai révén mások is kitetté váltak a támadásnak. A Microsoft azonban egyelőre nem válaszolt a Reuters érdeklődésére, hogy felhasználói közül hány embert érinthettek a megfertőzött alkalmazások.