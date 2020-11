Trump szerint ő nyerte a választást

Miután Donald Trump a golfozás után visszatért a Fehér Házba, újabb Twitter-bejegyzéssel jelentkezett. Továbbra sem hajlandó gratulálni Joe Bidennek, és most is választási csalást emleget. Az elnök szerint a megfigyelőiket nem engedték be a szavazatszámláló helyiségekbe, és 71 millió legális szavazattal ő nyerte meg a választást – vagyis a jelek szerint a rá adott levélszavazatokat érvényesnek tekinti, csak a demokrata jelöltre adottakat vitatja. Jelen állás szerint ugyanis, amikor még tart a számlálás, Biden 74,5 millió vokssal rendelkezik, Trump pedig 70,3 millióval. Az elnök azt is állítja, milliónyi olyan választó kapott szavazólapot postán, aki nem is kérte, a szavazatszámlálás során pedig „rossz dolgok” történtek.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020