Új szakaszához ért a koronavírus-járvány: belefáradtunk

Az Egészségügyi Világszervezet szerint Európán eluralkodott a pandémiás fáradtság, az emberek egyre kevésbé motiváltak, és egyre többen nem tartják be az óvintézkedéseket. A járvány ezen szakaszában ez érthető, ezért a szabályalkotáskor tekintettel kell lenni a polgárok akaratára is.

Új szóval bővült a járványügyi szókincs, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ugyanis

Európán eluralkodott a pandémiás fáradtság. A fogalom arra utal, hogy az emberek többségének elege lett az óvintézkedések betartásából, pedig a második hullám a legtöbb helyen, így például Magyarországon is még felfutóban van.

A járványnak addig biztosan nem lesz vége, amíg egy hatásos és tömegesen elérhető koronavírus-vakcina el nem készül, de ez még hónapokat fog igénybe venni. Addig pedig maradnak a korlátozások, sőt számos európai országokban még szigorítanak is azokon. A probléma az, hogy több mint fél évvel a járvány kirobbanása után egyre türelmetlenebbek az emberek, egyre többen hagyják figyelmen kívül a szabályokat.

A WHO a napokban arra figyelmeztetett, az európaiak látványosan kezdik elveszíteni a motivációjukat arra vonatkozóan, hogy betartsák a kormányok által előírt korlátozásokat, miután hónapokig éltek bizonytalanságban. De a jelenség ellen kell és lehet is tenni, mert ha lazul a fegyelem, akkor a helyzet csak még tovább fog romlani.

Apátia, demotiváltság, ingerlékenység

A világszervezet megfogalmazása szerint

a pandémiás fáradtság az ajánlott védőintézkedésekkel szembeni demotiváció, ami fokozatosan jelentkezik, és amit az érzelmek, a tapasztalatok és az észlelések befolyásolnak.

A jelenség természetes, így várható is volt a krízis ezen szakaszában. A tavaszi első hullámban sokkhatás érte a világot, a stresszes helyzetben pedig mindenki minden tőle telhetőt megtett a túlélésért. Csakhogy mivel a körülmények már hosszú ideje nem változtak, be kellett rendezkedni egy új életformára, amivel szemben kezd kialakulni egyfajta ellenállás.

Szó nincs róla, hogy a járványtagadók száma nőtt volna meg hirtelen, a pandémiás fáradtság az emberek tűréshatárát általában teszi próbára.

A demotiváltság számos tényezőtől függ. Megszoktuk a vírus jelenlétét, és kevésbé vesszük már azt komolyan, függetlenül attól, hogy a kockázat nagy. Ehhez jön, hogy sokak közvetlen környezetében egyáltalán nincs és nem is volt fertőzött, ez csökkenti a félelemérzetüket.

Ráadásul az első hullámban milliók veszítették el a munkájukat, ahogy a legtöbb országban leállt a gazdaság, ezért a mérleg nyelve most a másik irányba húz, sokan az életszínvonalukat jobban előtérbe helyezik, mint a fertőzés kockázatait.

Amióta nyolc hónappal ezelőtt a vírus megjelent Európában, az állampolgárok óriási áldozatokat hoztak a járvány megfékezéséért. Rendkívül nagy árat fizettünk érte, mindannyian kimerültünk, függetlenül arról, hol élünk vagy mivel foglalkozunk. Ilyen körülmények között természetes, hogy apátia, demotiváltság jellemzi a hangulatunkat. Bár a pandémiás fáradtságot különböző módokon lehet mérni és az országonként változó, becsléseink szerint az emberek 60 százalékánál már tapasztalható

– közölte Hans Henri Kluge, a WHO regionális irodájának az igazgatója.

A pandémiás fáradtságnak sok különböző tünete lehet, de leggyakrabban ingerlékenységben, koncentrációhiányban, nyugtalanságban nyilvánul meg. Olyan fizikai tünetek is előfordulhatnak, mint az étkezési zavarok és az alvási szokások megváltozása.

A jelenség hatványozottan érinti a fiatalokat és a fiatal felnőtteket, akik számára a kapcsolatépítés ebben az életszakaszban nélkülözhetetlen. Nem is kell messzire menni, hogy példával szemléltessük ezt: hiába kell bezárnia Magyarországon a szórakozóhelyeknek este 11 órakor, a bulikat megrendezik korábban.

Van megoldás, de nem lesz egyszerű

A WHO szerint a pandémiás fáradtság pszichológiai háttere egyszerű: az emberek alapvető szükséglete, hogy érezzék, ők irányítják az életüket, és amint ezt kiveszik a kezükből, ellenállhatnak.

Kluge szerint bár mindannyian fáradtak vagyunk, a kihívások kezelésére tett erőfeszítéseket fel lehet élénkíteni, és erre három stratégiát vázolt fel a kormányok számára:

rendszeres közvélemény-kutatásokkal ismerjék fel az emberek nehézségeit;

a közösségeket vonják be a megbeszélésekbe, az előkészületekbe és a döntésekbe;

engedjék, hogy az emberek éljék az életüket, de csökkentsék a kockázatot azáltal, hogy innovatív módszereket keresnek a társadalmi igények kielégítésére.

A WHO is úgy látja, a tiltó intézkedések a járvány ezen szakaszán már nem működnek. Most már nem arra kell koncentrálni, hogy mit nem szabad csinálni, hanem arra, hogyan csinálhatjuk másként.

Izraelben egy helyi vállalkozás úszó mozit nyitott, ahol az emberek csónakokat bérelve egy tavon nézhetnek filmeket úgy, hogy közben nem sértik meg a távolságtartásra vonatkozó intézkedéseket.

Hollandiában a kormány azt javasolta az egyedülállóknak, hogy találjanak maguknak szexpartnert, de ne váltogassák őket.

A koppenhágai Pride fesztivált a járvány ellenére nem fújták le, hanem online formában rendezték azt meg, lehetőséget adva ezzel több tízezer embernek, hogy a számukra komoly jelentőségű rendezvényen részt vegyenek.

A fenti példák is jelzik, hogy kreativitással és innovációval a demotiváltságot is lehet ellensúlyozni.

A kormányoktól a világszervezet átláthatóságot kér, bizalmat ugyanis csak így lehet kiépíteni. Lettországban a járvány első hullámában minden nap sajtótájékoztatót tartottak, ami nem újdonság, viszont az összes beérkezett újságírói kérdést feltették, és még ha nem tudtak is válaszolni, mielőbb pótolták azt. A lakosság számára ez a fajta hozzáállás plusz motivációt ad, mert látják, hogy az ország vezetése kerüli a félrevezetést és mindent megtesz az állampolgárok jólétéért.

A WHO abban biztos, hogy a pandémiás fáradtságot ki lehet heverni, de az eddigi mentalitáson változtatni kell. Az állampolgárok a kulcsai a világjárvány megfékezésének, és a politikusoknak így is kell kezelniük őket, másként elveszítik a kontrollt.

