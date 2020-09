2000 forint alatti gyorsteszteket lehet majd vásárolni világszerte

Új koronavírusteszteket dobhat piacra nemsokára két cég, melyek a terhességi tesztekre hasonlítanak majd, és 15-30 perc alatt kimutatják az eredményt – írja a The Guardian. A koreai és az amerikai vállalatok tesztjei elvileg nemcsak megbízhatóbbak és gyorsabbak, de olcsóbbak is lesznek a PCR teszteknél. A teszt maximum öt dollárba kerül majd, vagyis olyan 1800 forintba.

A kezdeményezést márciusban indította el a WHO, az Európai Bizottság, a Gates Foundation és a francia kormány. Céljuk az is, hogy az olcsó tesztek a szegényebb országokba is eljussanak. A tervek szerint a készlet 20 százalékát alacsonyabb jövedelmű országoknak készítik, a többit a tehetősebbeknek. Németország már 20 millió gyorstesztet rendelt.

(via 444, kiemelt kép: mti)