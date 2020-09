Beindult a koronavírus miatti pánikvásárlás Nagy-Britanniában, üresek a boltok polcai

Miután a kormány bejelentette az új szigorítási intézkedéseket Nagy-Britanniában, a vásárlók eszeveszetten elkezdtek felvásárolni a hétvégén. A közösségi médiában csupasz polcokról készült képek jelentek meg, csakúgy, mint a járvány első hulláma idején. A fotókon jól látszik, hogy a bevásárlókocsik tele vannak alapvető dolgokkal, amelyek felháborodást okoztak. A Tesco ezért újra bevezette a vásárlási korlátokat olyan termékek esetén, mint a WC-papír, a tészta, a liszt, a rizs vagy a zöldségkonzerv.

Míg a legtöbb helyen három maximum limit a felsorolt termékeknél, egyes vállalatok, például a Tesco, mindegyikből csak egyet tesznek lehetővé megvenni vásárlóként. Az ültetek így szeretnék biztosítani, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek az áruk és ne ismétlődjön meg az, ami az első hulámban történt.

Jesus Christ, people. The shops didn’t shut during the first wave, now we have a government who appear to have no intention to impose another national lockdown because of economical impact, WHY ARE YOU PANIC BUYING!?

(FAO @DOPreston, I’ve included the timestamp) pic.twitter.com/KoqJqsFcXz

