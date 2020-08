Hőkamerás rendőrségi helikopterrel szálltak egy illegális karanténparty fölé Angliában

A rendőrség helikopterének hőkamerás felvételével mutatták be, hogy több százan buliztak egy illegális, úgynevezett karanténbuliban Greater Manchester megyében található Gortonban — számolt be a Sky News.

A lap szerint a rendőrök megpróbálták feloszlatni a szombat esti összejövetelt, de a résztvevők megdobálták őket. A felvételek alapján voltak, akik a kerítésen átmászva próbáltak bejutni a tiltott buliba. A rendőrség közlése szerint az eseményen körülbelül kétszázan vettek részt.

Greater Manchester Police and Manchester City Council obtain three month closure order following large gathering in Manchester. At around 10.10pm on Saturday 15 August 2020, police were called to a residential property on Harlow Drive, Gorton…https://t.co/cWGIPIAdxJ pic.twitter.com/Oyl3bnaLVE

— Greater Manchester Police (@gmpolice) August 18, 2020