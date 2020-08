Elsüllyedt egy óceánjáró a bejrúti robbanás után

A bejrúti kikötőben történt keddi nagyerejű robbanás után elsüllyedt a kikötő dokkjában horgonyzó Orient Queen óceánjáró – írja az MTI.

A legénységnek a fedélzeten tartózkodó két tagja meghalt, heten megsérültek – közölte a tulajdonos, Mari Abu Mehri libanoni üzletember a NNA libanoni állami hírügynökség szerdai jelentése szerint.

The Orient Queen cruise ship sank after the explosion in Beirut Port yesterday.#Beirut #Lebanon #Lübnan #MiddleEast #Beyrouth #beyrut pic.twitter.com/lJnDVcNoUG

