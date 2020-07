Felgyújtották Melania Trump szlovéniai szobrát

Felgyújtották a Melania Trumpot ábrázoló, fából készült életnagyságú szobrot, amelyet tavaly állítottak az amerikai elnök feleségének szlovéniai szülővárosában, Sevnicában, számolt be a ljubljanai sajtó csütörtökön.

A rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz, de semmi nem utal az elkövető vagy elkövetők kilétére. A megégett szobrot eltávolították.

Melania Trumpnak tavaly nyáron állítottak szobrot Sevnicában. A kék ruhát és magas sarkú cipőt viselő first ladyt ábrázoló alkotás azonban nem igazán nyerte el a szlovének tetszését.

Statue of Melania Trump set on fire in Slovenia https://t.co/Ig1PpHrxse pic.twitter.com/4mj2CoYUGI

— The Hill (@thehill) July 8, 2020