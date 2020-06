A németeknek nem javasolják 160 ország látogatását

Németország augusztus 31-ig meghosszabbította az úgynevezett utazási figyelmeztetést, írja az Euronews a Deutsche Welle alapján. A kormánydöntést hosszú egyeztetést előzte meg, a kabinet végül azt javasolja, hogy a koronavírus-járvány miatt kerüljék a nem létfontosságú turisztikai utazásokat az unión kívüli országokba.

A külügyminisztérium kivételesen engedélyezhet feloldást olyan országok esetében, ahol megfékezték a vírus terjedését. A kivételezettekről szóló döntés figyelembe veszi a fertőzöttek száma mellett az adott ország szűrési kapacitásait, egészségügyi előírásait és kórházi felkészültségét.

A nem javasolt úti célok között olyan népszerű idegenforgalmi célpontok is megtalálhatók, mint például Törökország, de a thaiföldi Ko Phi Phi strandjai is idetartoznak.

Horst Seehofer német belügyminiszter megerősítette, hogy az ország határain június 15-től nem állítják le az uniós, brit, svájci, norvég és izlandi útlevelekkel rendelkező beutazókat.

