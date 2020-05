Plüsspandák teszik elviselhetőbbé a távolságtartást egy étteremben

Az egészen valószínű, hogy a koronavírus-járvány után nem minden folytatódik úgy, ahogy előtte volt. Valószínűleg hatással lesz egyebek mellett a vendéglátásra is. Erre egy korai példa az a holland étterem, amely plexi kalitkákat helyezett el, hogy így biztosítsa a vendégek biztonságát és a közösségi távolságtartást, vagy a virginiai, három Michelin-csillagos étterem, a The Inn at Little Washington, ahol a 40-es éveket idéző öltözetű próbababákat raknak az üresen maradó asztalokhoz.

Ebbe a sorba csatlakozik egy thaiföldi étterem, ahol sokkal barátságosabb és szívmelengetőbb megoldást választottak az üzemeltetők: mosolygós plüss pandákat raknak ki az asztalokhoz – szúrta ki a Ladbible. Az országban a hónap elején lazítottak a korlátozásokon, az éttemek is kinyithattak már szigorú szabályok mellett.

Eleinte minden asztalhoz csak egy széket tettünk, hogy a látogatók egyedül üljenek. De mivel számomra ez eléggé idegennek hatott, úgy gondoltam, kapnak egy kis társaságot”

– mondta el a bangkoki Maison Saigon étterem tulajdonosa, Natthwut Rodchanapanthkul.

A pandás megoldás pedig úgy tűnik, a vendégek körében is népszerű lett, a közösségimédia-felületeken kommentekben számolnak be róla, hogy így kevésbé érzik magukat magányosnak, emellett egyértelműek a szabályok, amiket a vendéglátóegységnek be kell tartania.

(Kiemelt kép: Instagram/Maison Saigon)