Németországban a terjedés és a visszaszorulás határán mozog a járvány

Tovább enyhítették a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozásokat hétfőn több német tartományban, a vírus azonban ismét a terjedés és a visszaszorulás határán mozog, írja az MTI.

Az új típusú koronavírus úgynevezett reprodukciós rátája (R) 1,13-ra emelkedett vasárnap az előző napi 1,10-ről a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfőn ismertetett számítása szerint, ami azt jelenti, hogy minden 100 új fertőzött átlagosan további 113 embernek adja tovább a vírust.

Ez azonban becslés, hibahatárral. Az R 95 százalékos valószínűséggel 0,94 és 1,35 között van – emelték ki az RKI közleményében.

Amikor az R 1 alatt van, a járvány alábbhagy, a vírus visszaszorul és előbb-utóbb eltűnik az adott közösségből. Amikor az R 1 felett van, a járvány erősödik, mert minden fertőzött átadja a kórokozót legalább egy embernek.

A reprodukciós ráta május első nyolc napján rendre 1 alatt volt, majd május 9-én 1,10-re – 95 százalékos valószínűséggel a 0,90-1,34 közötti szintre – emelkedett az előző napi 0,83-ról, illetve a 0,67-0,99 közötti szintről. Mindennek alapján a közegészségügyi intézet szakértői úgy látják, hogy a vírus a visszaszorulás és a terjedés határán mozog.

Közleményük szerint egyelőre nem lehet trendet, egyértelmű irányt kiolvasni az adatokból. A bizonytalanságot fokozza, hogy az igazolt fertőzések alacsony száma felerősíti a statisztikai ingadozásokat – tették hozzá, utalva arra, hogy a járvány februári kezdete óta a legalacsonyabbra süllyedt az új fertőzések száma.

Az új típusú koronavírust (SARS-CoV-29) mindössze 357 ember szervezetében mutatták ki az utóbbi 24 órában. Az igazolt fertőzések száma így 169 575-re emelkedett.

A napi új halálesetek száma is több hónapos mélypontra süllyedt, a vírus okozta betegségben (Covid-19) 22 igazolt fertőzött halt meg. A halálos áldozatok száma így 7417-re emelkedett.

A kimutatás valószínűleg nem pontos, mert az RKI csak a tartományokból hivatalos úton továbbított adatok alapján tudja követni az igazolt fertőzöttek és a halálesetek számának alakulását, és hétvégén, ünnepnapokon nem érkezik meg mindenhonnan az összes adat. Azonban az új esetek és a halálozások száma az egy héttel korábbihoz – vagyis hasonlóan pontatlan adathoz – képest is jelentősen csökkent. Akkor 679 új fertőzést és 43 halálesetet regisztráltak.

A gyógyultnak minősülő – a fertőzésen már átesett igazolt fertőzöttek – becsült száma 145 600, ami 1300-zal több vasárnaphoz képest. Ezt a számot csak becsülni lehet, mert csak a vírus megjelenésének tényét kell hivatalosan rögzíteni, és nem kell külön bejelenteni, ha valaki már nem hordozza a kórokozót.

Az RKI adataitól függetlenül több tartományban újabb lazításokat vezettek be. Észak-Rajna-Vesztfáliában például fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett éjféltől megnyithattak az edzőtermek. Ismét fogadhatnak vendégeket az éttermek, a kávézók és a meleg ételt is kínáló kocsmák. A legnépesebb – 18 millió lakosú – német tartományban megnyithatott az összes kiskereskedelmi üzlet is, értékesítési területtől függetlenül. Tovább enyhítették a korlátozásokat a többi között Bajorországban, Alsó-Szászországban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában, ahol a tengerparti szálláshelyeken ismét fogadhatnak vendégeket, egyelőre a tartományban élőket, a következő héttől pedig az ország más részeiből érkezőket is.

