A koronavírusból felgyógyult Boris Johnson orvosai előtt tisztelegve választott nevet a fiának

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson névre keresztelték Boris Johnson brit miniszterelnök és élettársa, Carrie Symonds első közös gyermekét. Az 55 éves Johnson és a 32 éves Symonds kisfia szerdán jött a világra, nevét Carrie Symonds szombat délután közölte.

A Wilfred névvel a miniszterelnök egyik nagypapájáról, a Lawrie keresztnévvel az ő egyik nagypapájáról emlékeznek meg, a Nicholas névvel pedig két orvos, Nick Price és Nick Hart előtt tisztelegnek, mivel „ők mentették meg Boris életét”.

Boris Johnson áprilisban átesett az új koronavírus betegségen, egy hétig kezelték a londoni St. Thomas kórházban, és három napig intenzív kezelésre is szorult. A konzervatív párti kormányfő, aki háromheti betegszabadság után hétfőn állt ismét munkába, még lábadozása idején, videoüzenetében is úgy fogalmazott: semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a St. Thomas kórház orvosai és ápolói az életét mentették meg. Igaz, akkor elsősorban az ápolókat méltatta, külön kiemelt kettőt, akik 48 órán az ágya mellett voltak és figyelték, amikor a dolgok másképpen is alakulhattak volna: egy új-zélandi nőt és egy portugál férfit.

Boris Johnsonnak négy felnőtt gyermeke van második feleségétől, Marina Wheelertől, akitől 25 év után 2018-ban vált külön. Johnsonnak 2009-ben, egy házasságon kívüli kapcsolatból született egy kislánya, és a brit sajtó hivatalosan meg nem erősített, de nem is cáfolt értesülései szerint van egy hatodik gyermeke is, szintén egy házasságon kívüli kapcsolatból. Így Wilfred Lawrie Nicholas Johnson a brit miniszterelnök hatodik vagy hetedik gyermeke.

Kiemelt kép: Ray Tang/Anadolu Agency via Getty Images