Világjárvánnyá nyilvánították a koronavírust

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai ülésén világjárvánnyá nyilvánította az új kínai koronavírust, írja a Guardian.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros

