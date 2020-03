Franciaországban tovább terjed a koronavírus, két képviselő is kórházba került

Az országban felgyorsult az új típus koronavírus terjedése: két újabb áldozattal a halálos áldozatok száma tizenegyre emelkedett szombaton, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig meghaladta a hétszázat.

Az egészségügyi tárca szombat délutáni tájékoztatása szerint a járvány januári kezdete óta 716 megbetegedés történt, és az előző nap óta további két megfertőződött idős ember hunyt el, írja az MTI. Ez 103-mal több, mint tegnap. Ezzel párhuzamosan a Guardian közölte, hogy a nemzetgyűlés két képviselőjét is kórházban kezelik koronavírus-fertőzéssel. A helyi média tudni véli, hogy az egyikük Jean-Luc Reitzer elzászi képviselő, akit intenzív osztályon ápolnak jelenleg, a másik képviselőről csak annyit tudni, hogy nő, miközben öt további képviselőt is vizsgálnak koronavírus gyanújával, illetve a nemzetgyűlés büféjének egy alkalmazottja is elkapta a fertőzést. A francia parlament plenáris ülései jelenleg szünetelnek.

A teljes országban továbbra sem hirdették ki a járványhelyzet harmadik, legsúlyosabb fokozatát, de a két leginkább érintett megyében a tanintézmények a következő két hétben zárva maradnak. Miután a vírus nem egyforma intenzitással terjed az ország különböző területein, péntek este csak a betegség által leginkább sújtott két megyében, a Párizstól északra található Oise és az északkeleti Haut-Rhin megyékben vezettek be drasztikusabb intézkedéseket az illetékes hatóságok. Ennek egyik elemeként semmilyen oktatási intézmény nem nyit ki a következő két hétben.

A megbetegedések számának növekedése a múlt héten gyorsult fel Franciaországban, amely Olaszország és Németország mellett a Covid-19 fertőzés egyik fő gócpontja lett Európában. Szakértők szerint a hatóságok már készítik elő a harmadik fokozat bevezetését, ami azt jelenti, hogy iskolabezárásokra, a tömegközlekedés korlátozására, rendezvények lemondására lehet számítani. Az egészségügyi tárca jelezte, hogy jóllehet egyelőre nem léptetik életbe a harmadik fokozatot, az ország valamennyi egészségügyi intézményének készen kell állnia egy rendkívüli egészségügyi helyzetre.

Borítófotó: Egy francia kórház víruslaboratóriuma működésben. Thomas SAMSON / AFP