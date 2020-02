Karácsony nagyon meg akarja kerülni Orbánt Brüsszelben

Tizennégy másik európai városvezetővel az oldalán lobbizik a budapesti főpolgármester direkt uniós forrásokért. A közvetlenül lehívható pénzek sokat jelenthetnek Budapest ellenzéki vezetésének, de kérdés, hogy nem későn rukkoltak-e elő az ötletükkel.

Meg kell mutatni a világnak a V4-régió másik arcát, azt, hogy a visegrádi régió nem egyenlő az ezeket az országokat képviselő kormányokkal

– mondta szerdán Karácsony Gergely Brüsszelben egy sajtótájékoztatón, ahol ismertették azt a levelet, amit tizennégy másik európai város vezetőjével együtt a budapesti főpolgármester is aláírt.

A levélben a városvezetők az Európai Unió új Zöld megállapodását (Green Deal) helyezik a középpontba, azért lobbiznak, hogy a terv előremozdítása érdekében a nagyvárosok közvetlenül is lehívhassanak forrásokat klímavédelmi célokra. Ursula von der Leyen bizottsági elnök decemberben mutatta be a programot, ami 2030-ra megfelezné az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2050-re pedig karbonsemlegessé tenné a kontinenst. Egyelőre azonban ezek a tervek inkább csak kommunikációs panelek, mintsem hogy cselekvési programmá állnának össze.





Beletört a foga a „Nagy Zöldbe” Európa vezetőinek, pedig Orbán rábólintott Greta Thunberg megmondta, nem a cselekvés hiányától kell félni, hanem attól, hogy a politikusok úgy tesznek, mintha cselekednének, miközben kommunikációs célokra használják a vészhelyzetet. Az európai vezetők beteljesítették a klímaaktivista jóslatát.

Mint számtalan példa megmutatta az elmúlt években, gyakran álltak helyi önkormányzatok a klímavédelem élére, és ambiciózus,a fenntartható jövő felé mutató akcióterveket valósítottak meg

– érvel a levél, amely szerint a helyi közösségek sokkal gyorsabban cselekszenek, mint a „szervesüzemanyag-ipar által szorongatott nemzeti kormányok”.

Széles összefogás

A sajtótájékoztatón ismét együtt álltak ki a visegrádi országok fővárosainak főpolgármesterei (a pozsonyi kivételével, ő betegség miatt nem utazott el Brüsszelbe), akik tavaly év végén megalapították a Szabad Városok Szövetségét. A szövetség megalapítása után arról beszéltek, nem várnak pénzesőt az Európai Uniótól, de bíznak abban, hogy a 2020-2027-es új uniós költségvetésben lesznek számukra közvetlenül elérhető források is.

Ez a lobbitevékenység egészült most ki egy sor másik városvezető kiállásával. A von der Leyennek címzett levelet aláírta a pozsonyi, a prágai, a varsói, a berlini, a bécsi, a hágai, az athéni, a rigai, a vilniusi, a tallini, a frankfurti, a kassai, a milánói és a strasbourgi polgármester is. A névsor impozáns, ettől függetlenül a kezdeményezés sikere erősen kétséges. De mielőtt ennek a részleteibe belemennénk, érdemes tisztába tenni, miért fontos a V4-es városvezetőknek, hogy közvetlen forrásokhoz jussanak – Karácsonynak pedig különösen, mert a budapesti költségvetés sok sebből vérzik.

Belpolitikai harc is van a dologban

Budapest, Pozsony, Varsó és Prága élén is liberális, inkább baloldali ellenzéki városvezetők állnak, miközben olyan kormányok vezetik ezt a négy országot, amelyeket populistának tartanak (bár egymástól is eltérő színezetűek: a magyar és a lengyel kormány jobboldali, a szlovák kabinetet a baloldali populista Smer egy nacionalista párttal és a magyar-szlovák vegyes párttal, a Most-Híddal közösen alkotja, míg a cseh kormány nagyobbik párja a liberálisokat erősíti Brüsszelben). A budapesti főpolgármester szerint ezekre a kormányokra ugyanakkor egyaránt jellemző „a jogállamiság és a transzparencia hiánya”, ezért is kell új módszereket keresnie az EU-nak a kohéziós pénzek egy részének elosztására. Karácsony később világosan is kimondta, hogy az EU-s támogatás egy részét korrupt módon használják fel, miközben szerinte ez nem történne meg a közvetlenül kiosztott forrásokkal.

A főpolgármesternek égető szüksége lenne ezekre a plusz forrásokra, ugyanis a főváros bevételei a jelenlegi kiadásait sem fedezik. Orbán Viktor kormánya pedig ezt az alulfinanszírozottságot ki is használja Karácsonnyal szemben, amikor a budapesti fejlesztésekről tárgyal. Látszott ez azon a huzavonán is, aminek a végén 50 milliárd forintot kapott a főváros egészségügyi fejlesztésekre azért cserébe, hogy felépüljön a 2023-as atlétikai vb megrendezéséhez szükséges stadion, amit Karácsony korábban ellenzett.

Nem kampányszövegként mondom, de ki van véreztetve Budapest

– mondta egy Karácsony mellett dolgozó politikus, aki már ismeri az új fővárosi költségvetést, amit ezen a héten kell benyújtania a városvezetésnek. Forrásunk megemlítette, hogy a kormány azon terve, amely szerint a helyi iparűzési adót csökkentenék, újabb 10 milliárdos lyukat ütne a budapesti büdzsén.

De más módon is szorongatják Karácsonyékat a kormányoldalról: sokan úgy értékelik Vitézy Dávid kinevezését az újonnan létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére, hogy „alternatív városházát épít a Fidesz”. Ugyanis több fejlesztés is úgy valósulhat meg a fővárosban, hogy azt a központon és Vitézyn keresztül a Fideszhez kötik majd azt a választók, nem a főpolgármesterhez és így az ellenzékhez. Ezekért a fejlesztésekért pedig nem kell majd úgy megküzdeni, mint a városvezetésnek minden forintért.

Karácsonyék elképzelése szerint a közvetlenül lehívott EU-s források ezt az alulfinanszírozottságot és egyensúlytalanságot ellensúlyoznák. Az így megvalósuló fejlesztéseket pedig fel lehetne mutatni már a 2022-es országgyűlési, majd a 2024-es önkormányzati választáson is.

Késő bánat?

Azonban ezzel az egész tervvel van egy súlyos probléma: a megvalósíthatóság. Az EU következő, 2021 és 2027 között érvényes többéves pénzügyi keretéről éppen parázs viták zajlanak, mert ez alapján dől el az is, hogy a következő időszakban hogyan osztják el a kohéziós pénzeket, érthető tehát, hogy a tagállamok nehezen egyeznek meg.

Kormányzati szinten Orbán Viktor is együtt lobbizik a V4-ekkel, ugyanis a jelenlegi tervezet szerint komolyan megvágnák a Kelet-Közép-Európának juttatott EU-s forrásokat az előző költségvetési ciklushoz képest. És azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a magyar kormány olyan tervvel rukkolt elő Brüsszelben, ami Budapestet EU-s források nélkül hagyná, igaz, erről azt állították, csak egy munkaanyag volt.

Ennek a szembenállásnak is köszönhető, hogy jelenleg felfüggesztették a pénzügyi keretről szóló (az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács közötti) tárgyalásokat. Rafał Trzaskowski pont a felfüggesztéssel érvelt, amikor azt kérdezték tőle, hogy nem késő-e most lobbizni ezekért a forrásokért, Varsó főpolgármestere szerint ugyanis még van esély elérni, hogy megvalósítsák tervüket. Karácsony pedig azzal kontrázott erre, hogy már tíz éve meg kellett volna ezt lépni.

Zdeněk Hřib prágai főpolgármester azt emelte ki, hogy ezek a források nem vennének el pénzt más kohéziós támogatások elől, csak a közvetlen lehívhatóság lenne a sajátosságuk, tehát plusz pénz bevonása nem szükséges. A főpolgármesterek azzal is érveltek, hogy ha az EU-s zöld program tényleg annyira fontos az új bizottságnak, akkor a tervüket el kell fogadniuk, mert ez is azt priorizálja.

A prágai főpolgármester azt is hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy politikai alapon lehetne lehívni ezeket a forrásokat, objektív kritériumrendszer szerint pályázhatnának városok, és régiók is ezekre a forrásokra. Ezzel feltehetően arra is utalt, hogy a Politico egy cikkében úgy keretezte a tervet, hogy az a populizmus elleni harc eszköze.

Miközben ez egy mellékszál, amit a sajtótájékoztatót tartó főpolgármesterek persze meglovagolnak, de ettől még az EU zöldítése a fő cél.

Nem véletlenül a Régiók Bizottsága új néppárti elnökének, Apostolos Tzitzikostasnak a megválasztására időzítették a főpolgármesterek a brüsszeli sajtótájékoztatójukat: ezzel is jelezték, hogy nemcsak gazdag nagyvárosok többletforrásaiért lobbiznak, hanem a közvetlenül lehívható forrásokért. Persze az sem véletlen, hogy pont a visegrádi országok polgármesterei lobbiznak, a többi városvezető pedig csak aláíróként támogatta őket egyelőre.

Karácsonyék is tudják, hogy ebben a meccsben még messze nem állnak nyerésre: szerdán Frans Timmermansszal is egyeztet ez ügyben a budapesti főpolgármester. Az Európai Bizottság szocialista alelnöke – aki kifejezetten ellenséges viszonyt ápol Orbánnal – úgy jön a képbe, hogy pozícióját bevetve nyomást gyakorolhat a megfelelő emberekre annak érdekében, hogy a V4-es főpolgármesterek terve megvalósuljon.

Brüsszeli forrásaink kevés esélyt adtak erre, de azt is mondták, még nincs lejátszva az ügy. A hétéves pénzügyi keret körüli harcokon túl azt is hátrányként említették, hogy konkrétan kidolgozott tervet nem látnak, csak politikai szándéknyilatkozatot. A főpolgármesterek ezzel szemben a saját tervüket kidolgozottnak mondják, és az uniós politikusokat, bürokratákat láttatják úgy, mint akik csak ígérgetnek, nagy szavakat mondanak a Green Dealről, a költségvetést módosító javaslatokban viszont nem látszik az akarat.

A nehéz helyzet megoldásában szerepe lehet Jávor Benedeknek, Budapest brüsszeli képviseletvezetőjének is, aki felvetette, hogy a hétéves költségvetés módosítása nélkül, a forráskifizetési szabályok körüli ügyeskedéssel is megoldható lenne a helyzet.

Ha valahogy sikerülne a főpolgármesterek tervét benyomni a következő hétéves költségvetésbe, akkor Magyarországon és a másik három országban is bizonyára felerősödnének azok a kormánypárti hangok, amelyek szerint az ellenzékiek Brüsszelben kerülik meg a saját kormányukat. Ez igaz is lenne, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy azokat a kormányokat akarják megkerülni, amelyek érezhetően akadályozzák pénzügyileg, és egyéb módokon is a működésüket, szintén politikai célokból.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu