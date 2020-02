Már 908 halottja van a koronavírusnak Kínában

908-ra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma Kínában – jelentette hétfőn a Nemzeti Egészségügyi Bizottság.

Vasárnap a nap végére 97-el emelkedett a halottak száma az előző naphoz képest. A járvány gócpontjában, Hupej tartományban 91-el nőtt a számuk, és a halálestek zöme a tartomány székhelyén, Vuhanban történt, ahol további 73 ember halt bele a kórba.

Szerte Kínában 3062 újabb fertőzésre derült fény, ezzel a fertőzöttek száma 40 171-re nőtt az országban. Hupejben egy nap leforgása alatt újabb 2618 emberről derült ki, hogy megkapta a fertőzést, és ezzel a számuk 29,6 ezerre nőtt vasárnap.

Egy halott orvos szelleme kísérti a kínai politikai elitet Li Venliang volt az első, aki figyelmeztetett a koronavírus veszélyeire. Az orvost megpróbálta elhallgattatni a kínai vezetés, de szavai még a halála után is sokakhoz eljutnak.

Eközben egy hónappal az után, hogy megjelentek az első hírek a kínai Vuhan városában rohamosan terjedő újfajta koronavírusról, elindult vasárnap Kínába az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szakértői csoportja, hogy segítse az ottani szakembereket a járvány vizsgálatában. Az WHO „előőrsének” genfi indulásáról Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója tájékoztatott vasárnap este a Twitteren.

Gebrejeszusz január végén Pekingben járt, tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és kormánytagokkal, és megállapodott velük abban, hogy WHO nemzetközi szakértői csoportot küld Kínába. Közel két hétig tartott azonban, amíg a pekingi kormány áldását adta a csoport összetételére. Azt nem tudni, hogy kik a tagjai, mindössze az vált ismertté a Reuters hírügynökség szerint, hogy Bruce Aylwad, a válsághelyzetek kezeléséhez értő kanadai epidemiológus vezeti.

A CCTV kínai állami televízió híradásában első ízben január 9-én számolt be arról, hogy egy újfajta koronavírus tüdőgyulladással járó tömeges megbetegedéseket okoz a közép-kínai Vuhanban. Azóta, vagyis egy hónap leforgása alatt 811 ember halálát okozta a kór, többen haltak meg benne, mint a 2002-2003-as SARS-járványban, amely ugyancsak Kínából indult el. A WHO legfrissebb összesítése szerint világszerte 37 550 embert fertőzött meg a vírus, 99 százalékukat Kínában. Kínán kívül 24 országban jelent meg az újfajta koronavírus. A betegség halálozási aránya közel kétszázalékos.

A WHO globális vészhelyhetet hirdetett január 30-án, egy nappal az után, hogy a kínai kormány 60 millió embert helyezett egészségügyi zárlat alá Hupej tartományban és székhelyén, Vuhanban, ahonnan elindult a kór.

Kiemelt kép: Europress/Koki Kataoka/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun