Rezsire meg nyuszira költötte a kampánypénzt egy amerikai képviselő

Nem éppen luxuskiadásokra költötte az általa lenyúlt kampánypénzeket Duncan Hunter republikánus képviselő, aki évekig tagadta a bűnösségét: manikűrre, rezsiszámlák kiegyenlítésére, a gyerekek iskolai menzájának befizetésére, no meg a családi kedvenc házinyúl repülőútjának finanszírozására. Hunter ráadásul be akarta mártani a feleségét – akit egyébként az ellopott pénzből csalt meg – de itt is vesztésre áll: az asszony most arra készül, hogy a férje ellen tesz vallomást.

Néhány hónapon belül véget érhet az a vizsgálat, amely hosszú évek óta tart Duncan Hunter amerikai képviselő pénzügyei miatt. Még 2016-ban merült fel a gyanú a republikánus politikussal szemben, hogy megdézsmálta a kampánypénzeket, és saját céljaira használta fel azokat.

Hunter évekig tagadta a bűnösségét, egy időben még a feleségére is megpróbálta áthárítani a felelősséget, de most hétfőn bejelentette, hogy sikkasztásban bűnösnek fogja vallani magát, igaz, csak egyetlen vádpontban. Az ügyészek és a kampányelszámolás szerint valójában jóval nagyobb méretű sikkasztásról van szó, de ami igazán érdekes az az, hogy a képviselői címéről is lemondó Hunter pontosan mire is költötte az ellopott pénzt.

Repülőjegy a nyuszinak

A most 43 éves Duncan Hunter, aki egykor tengerészgyalogos volt, a családi hagyományokat követve szállt be a politikába, és 2008-ban meg is választották kongresszusi képviselőnek, az édesapja korábbi körzetében. A New York Times cikke szerint Hunter nem önszántából határozta el, hogy képviselő lesz, az apja döntött így. A gondok akkor kezdődtek, amikor kiderült, hogy Hunter havi 3,5 millió forintos fizetéséből nem fogják tudni fenntartani azt az életszínvonalat, amilyet szeretnének, például fizetni a három gyermekük magániskolai oktatását. A képviselő a kampánypénzek kezelésével a feleségét, Margaretet bízta meg, így történhetett meg, hogy később az ő felelőssége is felmerült.

Az ügyet a legalaposabban a San Diego Union Tribune dolgozta fel, és a cikkekből kiderül, hogy a legnagyobb luxuskiadásnak egy 14 ezer dolláros olaszországi út tekinthető. Igaz, az adatok szerint Hunter ezt szerette volna hivatalos útként elkönyvelni, ezért megpróbált leszervezni egy látogatást az amerikai haditengerészet egyik közeli bázisára. Ugyancsak ebbe a kategóriába sorolhatjuk azt is, amikor 600 dollárt fizettek a kampánypénzekből arra, hogy egy repülőúton a kabinban utazhasson a család házinyula, Eggburt.

A számlák között találtak olyanokat is, amelyeket egy, a Tahoe-tónál található szálloda állított ki, pár nappal korábban pedig ugyanezen a helyen egy autót is béreltek, ugyancsak a kampánypénzek terhére. Ez összesen 1500 dollár volt, pont a fele annak, amennyit viszont egy arizonai szállodában költött a család.

Hunterék azonban a pénzek jelentős részét egészen triviális dolgokra fordították. Az elszámolásokat vizsgálva kiderült, hogy 1200 dollárt fizettek a gázműveknek, 300 dollárt pedig a vízműveknek abban a körzetben, ahol a család háza található. Ugyan Hunter ezt a lakást jelölte meg kampányközpontként, de

a szabályok értelmében a képviselők még ilyen esetben sem költhetik a kampánypénzeket a rezsi fedezésére.

Gyerekkönyv és manikűr

Az is szemet szúrt a politikus pénzügyeit vizsgálóknak, hogy több ezer dollárt hagyott ott a kampánycsapat különféle szupermarketekben és gyorséttermekben. 2600 dollárt a Walmartban, 6100 dollárt a Costcóban – ez utóbbinál két alkalommal a törzsvásárlói kártya kiváltását is az elsikkasztott pénzből fizették. Az élelmiszereken kívül azért költöttek másra is: 1400 dollárt fogászati ellátásra, 135 dollárt a H&M-ben, 85 dollárt a Barnes & Noble-ban gyerekkönyvekre, és 111 dollárt egy manikűrszalonban. Még Disneylandben is kampányoltak, legalábbis erről tanúskodik az a 230 dolláros (70 ezer forintos) számla, amelyet a vidámpark egyik olyan üzletében állítottak ki élelmiszerről, ahol csak két ilyen jellegű terméket lehet venni: PEZ-cukorkát és puffasztott rizses csokit.

Kiszúrtak több olyan tételt is, amelyek ugyanahhoz az étteremhez kapcsolódnak. Ez a cég szállít ebédet abba a magániskolába, ahol Hunterék három gyereke is tanul. Az iskolában az ebédet egyenként is lehet fizetni, de úgy is, hogy a szülők egy bizonyos összeggel előre feltöltik a gyerekek számláját. A könyvelt dokumentumok szerint a képviselő kampánycsapata több részletben is utalt az étteremnek pénzt, és mindig csak a tanév ideje alatt, nyáron sosem.

Nem én voltam!

Bár Duncan Hunter folyamatosan tagadta, hogy ő szándékosan csapolta volna meg a kampánykasszát, inkább azzal magyarázta a furcsa számlákat, hogy tévedés történt, 12 ezer, illetve 46 ezer dollárt vissza is fizetett. Sajtóhírek szerint ehhez hitelt kellett felvennie a házára.

A védekezésének legzavaróbb mozzanata azonban minden bizonnyal az volt, amikor megpróbálta áthárítani a felelősséget a feleségére, mondván, Margaret kezelte a pénzeket. Ez a magyarázat már csak azért is sántít, mert Hunter az évek során mintegy 300 étteremben, bárban és szivarszalonban tűnt fel, és az itteni számlákat mind hozzácsapta a kampányköltségekhez.

Margaret idén júniusban bűnösnek vallotta magát egyrendbeli csalásban, a bírósági iratok szerint azt követően, hogy több hónapig tartó egyezkedés után vádalkut kötött az ügyészekkel. Azt nem tudni, hogy ennek köze van-e ahhoz, hogy kiderült, Hunter képviselő több nővel is megcsalta a feleségét. A fent említett, Tahoe-tóhoz tett kirándulásra például nem Margaret kísérte el, hanem az egyik szeretője.

Miután a feleség bűnösnek vallotta magát, már csak arról kell döntenie a bírónak, milyen büntetést kapjon: ez akár öt év börtön is lehet. Az ítélethozatalra azonban várhatóan áprilisig nem kerül sor, mivel Margaret korábban azt kérte, mindenképpen várják meg a döntéssel a posztjáról távozó Duncan Hunter januári tárgyalását, mert a férje ellen akar vallani.

Kiemelt kép: Sandy Huffaker/Getty Images