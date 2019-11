Négyen meghaltak egy kaliforniai Halloween-partin

Legalább négy ember meghalt, négy megsebesült egy lövöldözésben, amely egy Halloween-ünnepségen történt a San Franciscó-i Bay Areában – közölte az észak-kaliforniai rendőrség helyi idő szerint pénteken.

David Cook rendőrfőnök az East Bay Times című napilapnak azt mondta, hogy a lövöldözés az Oaklandtől keletre található, mintegy 20 ezer lakosú Orinda városában történt egy olyan ünnepségen, amelyen több mint százan vettel részt.

Az áldozatokról egyelőre nincsenek információk, a rendőrség vizsgálja a lövöldözés okait. A KGO-TV által közzétett videofelvételen azt lehetett látni, amint embereket tesznek be mentőautóba, miközben mások elbicegtek a helyszínről.

#BREAKING: Four people have died and four people are injured after a Halloween night shooting at a house party in Orinda, police said. https://t.co/VkuVlFVSYF

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 1, 2019