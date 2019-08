Gyanús edények miatt ürítettek ki egy New York-i metróállomást

Kiürítettek egy New York-i metróállomást a péntek reggeli csúcsforgalomban, miután két gyanús csomagot találtak – számol be az Independent. Tűzszerészeket is a helyszínre vezényeltek.

A New York-i rendőrség terrorelhárító részlege a Twitteren tett közzé fotót a riadalmat keltő tárgyakról: két elektromos kuktáról, vagy rizsfőzőről. Mint írták, a tűzszerészek eltávolították az állomásról az edényeket, amelyek nem robbanóeszközök voltak. Elővigyázatosságból a közeli állomásokat is átvizsgálták.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.

Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) August 16, 2019