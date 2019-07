A Momentum teljes EP-frakciója vétózza a fideszes politikusok EP-bizottsági kinevezéseit

A Momentum Mozgalom kedd este közleményben számolt be arról, hogy a Renew Europe ülésén a frakció tagjai egyhangúlag elfogadták azt a javaslatot, miszerint a Fidesz és a PiS jelöltjei ellen fognak szavazni a bizottságok elnöki és alelnöki pozícióinak megválasztásakor.

Renew Europe is founded on values, supporting democracy and the rule of law. Tomorrow we will not vote candidates for committee chairs or vice-chairs who are from governing parties from countries subject to an article 7 procedure.

— Renew Europe (@RenewEurope) July 9, 2019