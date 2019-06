Újabb részletek derültek ki a velencei hajóbalesetről

Egy lehorgonyzott turistahajónak ütközött egy irányíthatatlanná vált tengerjáró luxushajó Velencében, a kikötői hatóságok szerint legalább négyen könnyebben megsérültek.

Olasz médiaértesülések szerint vagy motorhiba, vagy egy vontatókötél elszakadása okozta a balesetet.

A négy kórházba szállított személy 66 és 72 év közötti turista volt: amerikai, új-zélandi és ausztrál állampolgárok. Kettőjüket már kiengedték a kórházból.

A baleset a San Basilio nevű hajóállomásnál történt, a Giudecca-szigettel szembeni csatornaszakaszon, az egyik fő hajózási csatorna bejáratánál, ahol a hajók a nyílt tengerről beúsznak a városba.

Az MSC Cruises genfi székhelyű nemzetközi hajózási vállalat Opera nevű luxushajója hangosan dudált, ahogy közeledett a kikötőhöz, mire a járókelők futásnak eredtek. A 2679 utas szállítására alkalmas, 54 méter magas és 275 méter hosszú Opera manőverezését két kisebb vontatóhajó segítette. A vontatás közben következett be a motorhiba, vagy szakadt el az egyik vontatókötél, amelynek következtében a több emeletes tengerjáró ellenőrizhetetlenné vált.

A luxushajó ezt követően belerohant a mólóba és az ott horgonyzó kisebb turistahajóba, amelyen helyi források szerint 130 turista tartózkodott. Az ütközéskor többen vízbe estek.

WATCH: A cruise ship experiencing mechanical issues crashed into a dock in Venice 🚢 . Five people were injured (vid: @beppecaccia) https://t.co/TpvEdWnq4z pic.twitter.com/Vmq5ANyQOD

— Joel Franco (@OfficialJoelF) June 2, 2019