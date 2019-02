Netanjahu lemondott a külügyminiszterségről

Az izraeli kormányfő, aki eddig miniszterelnöki posztja mellett ellátta a külügyminiszetri teendőket is, négy év után, ötvenkét nappal az április 9-én esedékes parlamenti választások előtt a legfelsőbb bíróság határozatának engedve vált meg a külügyminiszteri tárcától. A lépést a közélet tisztaságáért harcoló egyik civil szervezet legfelsőbb bírósághoz benyújtott keresete kényszerítette ki, amelyben kétségbe vonták, hogy Benjamin Netanjahu egy időben el tudja látni a védelmi, az egészségügyi, a külügyminiszteri és a miniszterelnöki feladatokat is. Izraelben amúgy bevett szokás, hogy a miniszterelnüök több tárcát is irányít, Netanjauh a mostani változás után is magánál tartja a védelmi és az egészségügyi minisztérium irányítását.

Netanjahu maga helyett Iszráel Kac jelenlegi közlekedési és hírszerzési minisztert nevezte ki megbízott külügyminiszternek. Kac a Likud párt február eleji előválasztásán a párt listáján Netanjahu és Juli Edelstein kneszet elnök után a harmadik helyet szerezte meg, és ezzel a tagság körében ő bizonyult legnépszerűbbnek a jobboldali Likud párt jelenlegi miniszterei közül.

(MTI, fotó: Michael Kappeler/dpa)