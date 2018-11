Börtönbe kerül a pilóta, aki részegen akart felszállni egy utasszállítóval

Egy londoni bíróság tíz hónap szabadságvesztésre ítélte csütörtökön azt a japán másodpilótát, aki a megengedettnél kilencszer magasabb alkoholszinttel a vérében egy utasszállítóval éppen felszállásra készült a Heathrow nemzetközi repülőtérről.

A 42 éves pilótát október 28-án 50 perccel indulás előtt kapták rajta alkoholszondával, mielőtt felszállt volna a Japan Airlines légitársaság Tokióba induló járatára.

