Tovább élesedik a vita Szlovéniában Magyarország miatt

Csütörtökön írtunk arról hosszabban, hogy Szlovéniában az Orbán-kormányról megy a vita, a magyar miniszterelnök ugyanis nemrég arról beszélt, hogy a magyarok ki szeretnének jutni a tengerre és szereznének egy kikötőt.

A konfliktus a jelek szerint tovább éleződik, ugyanis az MTI szlovén lapokra hivatkozva azt írja, hogy Marjan Sarec szlovén kormányfő bírálta Alenka Bratusek közlekedési miniszternek a koperi kikötő fejlesztésével kapcsolatban tett, Magyarországra vonatkozó, az említett cikkben is idézett kijelentéseit.

A közlekedési miniszter az elmúlt hetekben többször is azt hangoztatta, hogy Szlovénia egyedül is képes megépíteni a második vágányt, nem kell ehhez Magyarország segítsége. A szlovén közlekedési miniszter a magyar kormányfő nyilatkozata után több kijelentést is tett a magyar részvétellel kapcsolatban, azt is mondta például, hogy a vasúti fejlesztés olcsóbb lesz, ha abból Magyarország kivonul.

Sarec az aznapi kormányülésen figyelmeztette a minisztereket, hogy a szlovén kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal 27 kilométer hosszú szakaszán egy második vágány építéséről nem helyénvaló nyilvánosan állást foglalni mindaddig, amíg erről a kormány hivatalos tájékoztatást nem ad.

Ez a szabály, és annak, aki korábban már vezetett kormányt, tudnia kellene, hogy az ország külpolitikáját a külügyminiszter és a miniszterelnök irányítja,

hangsúlyozta, utalva Bratusekre, aki 2013-2014 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget Szlovéniában.

Sarec kiemelte: az volna a rend, hogy a második vágány projektjének előnyeit és hátrányait először a kormány mérlegelje, majd erről a külügyminiszter vagy a miniszterelnök tájékoztassa a közvéleményt, főleg ha érzékeny és partneri kapcsolatokról van szó, és az kihat a gazdaságra.

Arról, hogy végül Szlovénia egyetlen szomszédos vagy több más országgal közösen, vagy egyedül építi-e meg a második vágányt, a kormány fog dönteni, ezért egyes miniszterek nyilatkozatai a projekttel kapcsolatban elfogadhatatlanok.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi szlovéniai látogatása alkalmával a szlovén közszolgálati televízióban nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a közlekedési miniszter nyilatkozatai nem túl biztatóak. A szlovén sajtó az interjút ugyanakkor úgy értékelte, hogy a magyar külügyminiszter nem zárkózott el a további együttműködés lehetőségétől.

Jó barátom, Miro Cerar külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a közlekedési miniszter kijelentéseit nem szabad a szlovén kormány döntésének tekinteni,

mondta a külügyminiszter az interjúban.

Szlovéniát jelenleg egy ötpárti kisebbségi koalíciós kormány vezeti. A kormányfő, a külügyminiszter és a közlekedési miniszter más-más párt képviselői és elnökei is egyben.

