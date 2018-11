Ha meghal a munkavállaló, az örököseinek jár pénz a ki nem vett szabadságokért

Nagy hatású döntést hozott az Európai Bíróság. A két különböző ügyben is született ítéletek lényege, hogy a munkavállalóknak akkor is jár kompenzáció, ha nem veszik ki a szabadságaikat. Sőt, ez elhalálozásuk esetén is érvényes, akkor az örökösök jogosultak a pénzbeli kárpótlásra – foglalta össze a 444.hu a döntések lényegét.

A részletek is fontosak.

Ugyan nem veszíti el szabadnapjait, illetve az az után járó kárpótlást az alkalmazott, ha nem veszi ki az éves szabadságot, de ez csak akkor érvényes, ha nem lett volna kivenni a szabadságot. Tehát ha kivehette volna, de nem tette meg, akkor nem jár a szabadságmegváltás. (Ezek a rendelkezések főként azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akiknek megszűnt vagy lejárt a munkaszerződésük.)

Emiatt azonban az Európai Bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani döntéseket helytelen bátorításként értelmezni arra, hogy a munkavállalók ne is vegyék ki a szabadságaikat abban a reményben, hogy szerződésük vége után majd kárpótlási igényt nyújtanak be a volt munkahelyükhöz.

Egy másik eset arról szólt, hogy a családtagok, örökösök kértek kárpótlást, mert elhunyt rokonuk – értelemszerűen – nem tudta kivenni a neki járó szabadságokat. Az Európai Bizottság az örökösöknek kedvező ítéletet hozott.

