Melanie Trump: Sokkal fontosabb dolgaim vannak, minthogy a férjem állítólagos hűtlenségeivel foglalkozzak

Melanie Trumpot az ABC News riportere megkérdezte férje állítólagos hűtlenségeiről. Trump felesége azt mondta, tudja, hogy a közvélemény és a sajtó szeret spekulálni, de neki anyaként és first ladyként fontosabb feladatai vannak annál, minthogy a pletykákkal foglalkozzon. Ettől függetlenül nem esnek jól neki ezek a híresztelések, de ő tudja mi a helyes és a helytelen, ahogy azt is, mi igaz és mi nem. Kérdezték a házasságáról is, amire a CNN összefoglalója szerint annyit reagált:

Jól megvagyunk.

Nemrég Michael Cohen, az elnök egykori ügyvédje eskü alatt vallotta, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány során az egyik jelölt utasította őt arra, hogy a választások befolyásolása végett fizessen két olyan nőnek a hallgatásáért, aki azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt vele. Bár Cohen nem nevezte meg a jelöltet, természetesen Donald Trumpról beszélt.

(Photo by Win McNamee/Getty Images)