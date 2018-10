Több ezren tüntettek Edinburgh-ban Skócia függetlenségéért

Mintegy húszezer ember vonult az utcára szombaton Edinburgh-ban Skócia függetlenné válását követelve.

Skóciában 2014-ben tartottak népszavazást az országrész függetlenné válásáról, és akkor a többség, 55,3 százalék arra szavazott, hogy Skócia maradjon az Egyesült Királyság része. Az alig egy évvel későbbi brit népszavazást követően azonban, melyen a britek szűk többsége úgy határozott, hogy az egész ország lépjen ki az Európai Unióból, felerősödtek azok a hangok, melyek újabb népszavazást tartanak időszerűnek Skócia elszakadásáról. Ettől azonban London egyelőre elzárkózik. Nicola Sturgeon skót kormányfő korábban úgy nyilatkozott, akkor fogja nyilvánosságra hozni ezzel kapcsolatos terveit, ha a brit kilépés, a Brexit feltételei világosak lesznek.

Catalan spirit in #Edinburgh. Thousands march in the capital city of Scotland for independence. pic.twitter.com/v4tZ5ktGoB

— Ebubekir ISIK (@isik_ebubekir) October 6, 2018