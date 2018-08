Óriássorok Ferihegyen a fapados társaságok új pogyásszabályzata miatt

Kaotikus helyzet alakult ki vasárnap délután a Liszt Ferenc repülőtéren a fapados légitársaságok nemrég bevezetett, illetve bevezeti tervezett poggyászkezelési szabályzata miatt – írja az RTL Klub híradójára hivatkozva a Hvg.

A káoszt leginkább az okozza, hogy rendgeteg utas a szokottnál korábban kiment a repülőtérre, félve attól, hogy az új helyzetben többet kell várakozni, de alighanem pont ezzel az elővigyázatossággal is generálták a helyzetet.

Az RTL Klub videóin látszik, hogy az utasfelvételi pultoknál hosszú sorok kígyóznak.

Mi is megírtuk, hogy a Ryanair a héten jelentette be, hogy járatain november 1-től csak egy kis kézipoggyászt lehet felvinni a fedélzetre, a többi csomagért fizetni kell. Ezt követően a Wizzair is változásokat jelentett be a csomagpolitikájában. Az általuk fokozatosan bevezett rendszer lényege, hogy a jövőben csak az elsőbbségi beszállást megvásárló utasok vihetnek fel ingyenes kézipoggyászt a fedélzetre és ők is csak egyetlen 55 x 40 x 23 cm méretű táskát.

