Mától a Wizz Air-nél is csak egy darab ingyenes kézipoggyásszal utazhatunk

Arról ma már írtunk korábban, hogy a Ryanair új poggyászszabályzatot vezet be, de időközben az is kiderült, hogy a Wizz Air sem szeretne kimaradni az utasok szívatásából. Utóbbi ráadásul azonnali hatállyal vezette be, hogy

az utasok egy, legfeljebb 55 x 40 x 23 cm méretű ingyenes kézipoggyásszal utazhatnak.

Indoklásuk szerint

a fedélzeten korlátozott a rendelkezésre álló hely, ezért csak a WIZZ Priority szolgáltatást vásárló utasok vihetik magukkal az utastérbe a kézipoggyászukat. A WIZZ Priority szolgáltatás megvásárlásával Ön garantáltan magával viheti az utastérbe az 55 × 40 × 23 cm méretű kézipoggyászát és további egy darab 40 × 30 × 18 cm méretű kisebb táskát. Ha nem vásárol WIZZ Priority szolgáltatást, és a kézipoggyásza nagyobb a megengedett méretnél (40 × 30 × 18 cm), akkor az utasfelvételi pultnál ingyenesen fel kell adnia azt, és majd az érkezési repülőtéren veheti át a poggyászfelvételnél. Ha a kézipoggyásza 40 × 30 × 18 cm-nél kisebb, magával viheti az utastérbe, és az ülés alatt kell elhelyeznie azt. A laptopot kérjük minden esetben magával vinni az utastérbe. Javasoljuk utasainknak, hogy a legfontosabb dolgokat (pl. személyes higiéniai cikkek, útlevél és egyéb dokumentumok) és értéktárgyaikat (pl. ékszer, telefon, fényképezőgép) vigyék magukkal az utastérbe.

(Via utazomajom.hu)