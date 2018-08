160-nal karambolozott és meghalt az ismert youtuber

Autóbalesetben meghalt Trevor Heitmann, aki McSkillet néven vált ismertté a Youtube világában. A 18 éves fiú McLaren sportautójával 160-nal száguldozott egy San Diego-i autópályán, és összeütközött egy másik autóval. McSkillet és a másik autó két utasa a helyszínen meghalt.

Kiderült, hogy a youtuber 160-nal száguldott az autópályán sportkocsijával, ráadásul menetiránnyal szemben. Belecsapódott egy Hyundai-ba, amiben ketten utaztak, egy anya és lánya.

