Már az ENSZ-t is aggasztja a Figyelő listázása

Schmidt Mária kormányközeli lapja listába szedte pár napja az általa sorosistának minősített magyarokat, függetlenül attól, élnek-e vagy sem. A vacak minőségű cikk ellen boldog-boldogtalan is tiltakozott már. Most az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala fordult a magyar kormányhoz a Twitteren – írja a 444.

Felszólították az országot, hogy védje meg a jogvédőket és vessen véget a zaklatásuknak. Azt írják, a listájára jogvédő szervezeteket, akadémikusokat és független médiumokat felvevő Figyelő a civil társadalom folyamatosan szűkülő terét támadja.

We call on #Hungary to protect the work of #humanrights defenders & put an end to any intimidation and harassment. By including rights orgs, academia & independent media in its list of gov't enemies, Figyelo magazine is attacking the constantly shrinking space for civil society

— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 17, 2018