Deutsch szomorú szemekkel mutatja, mi lett Brüsszelből

Brüsszel Molenbeek kerületét mutatja be egy kesergő videón a Fidesz EP-képviselője.

Megirigyelhette Lázár János bécsi videóját Deutsch Tamás is, aki maga is elkészítette a saját igránsosát. Szomorú, esőkopogós videón mutatta be Molenbeeket, Brüsszel zömmel bevándorló hátterű belgák által lakott városrészét. Sok bonyolult ok vezetett oda, hogy sok dzsihadista is megtelepedett itt, a párizsi-brüsszeli merényleteket is innen szervezték.

„Nappal semmi sem történik itt, de azért érzed a vibrálást” - Terroristák keltetője lett Brüsszel Józsefvárosából Brüsszel Molenbeek nevű része a párizsi támadások miatt került a hírekbe, innen mozgatták a szálakat. Hát ez lenne Dante pokla muzulmánoknak? Esetleg csak esélyre vágyó derék muszlim melósok élnek itt? Helyi lakost és kint élő magyart kérdeztünk.

A fideszes EP-képviselő nem is habozott ezt megemlíteni, valamint azt, hogy egy szocialista expolgármester, Philippe Moureaux telepítette be őket anno, hogy legyen elég szavazója. Az eredmény Deutsch szerint romló közbiztonság, fokozódó munkanélküliség, a nem arab boltosok kiszorítása. Innentől jön a kötelező migránsozás, akit érdekel, nézze végig a videót.

Ezt akarják ránk kényszeríteni a bevándorláspárti politikusok.Ne hagyjuk!Magyarország maradjon meg magyar ország! Április 8!Ennyi. Közzétette: Deutsch Tamás – 2018. március 18.

Érdekesség, hogy látszik, Lázárnál jobban átgondolt videót készíttetett Deutsch: végig higgadtan érvel, erős képeket mutat fegyveres katonákról és fejkendős nőkről, és nem egy közeli ország közeli városa volt a célpont, amire ráadásul nem is igaz minden, amit rásütnek. Ahogy az Béccsel történt.

(Kiemelt kép: Facebook/ Deutsch Tamás)