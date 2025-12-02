Magyar Péter: Háromszázezren írták alá a Gajdos Lászlót támogató petíciót

Kevesebb mint két nap alatt majd háromszázezren írták alá Gajdos László mellett a Tisza Párt petícióját – jelentette be Magyar Péter pártelnök, aki elsősorban ennek tudja be, hogy Orbán Balázs fideszes kampányfőnök „ismét kitűzte a fehér zászlót”, amikor arról beszélt, hogy talán nem is kéne lemondania Gajdos Lászlónak a Nyíregyházi Állatpark vezetéséről, amit a Fidesz helyi szervezete követelt eredetileg, amiért Gajdos kiállt a Tisza mellett és elvállalta a képviselő-jelöltséget.

„Mi is történt pontosan? Miután az igazgató úr vállalta, hogy a Tisza képviselőjelöltjeként indul a választáson, Orbán Viktor miniszterelnök tudtával és utasítására, aljas, sunyi módon megfenyegették, el akarták lehetetleníteni a kiváló szakembert, a propagandistáik árulónak és gerinctelen puhatestűnek nevezték őt. Lázár János alkalmatlan gyurcsányistának nevezte a Nyíregyházi Állatparkot 29 éve vezető igazgatót” – idézte föl a történteket Magyar Péter, aki azt követeli Orbán Viktortól, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot Gajdostól és a nyíregyháziaktól.