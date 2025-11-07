Kezdődik a munkaebéd

Trump szerint Orbán remek munkát végez, imádják az otthonában, nincs bűnözés, nincsenek problémák, mint más országokban. Az elnök szerint régóta barátok, kereskedelemről, Oroszországról, energiáról fognak beszélgetni. Ezután arról kezdett beszélni, hogy lejjebb mentek az energiaárak, a Walmart már bejelentette, hogy negyedével olcsóbb lesz a Hálaadás idén, mint tavaly volt. Trump sokat beszél az árak csökkenéséről a keddi választás óta, ahol komoly pofont kapott több államban is.

Sok szót nem vesztegetett Magyarországra az ebéd sajtónyilvános részén, jó embernek és nagy vezetőnek nevezte Orbánt.

Orbán Viktor megköszönte a meghívást, elmondta, hogy jó hat év után visszatérni a Fehér Házba. Szerinte a cél az, hogy javítsanak a kétoldalú kapcsolatokon.

Alapvetően azért, mert a demokraták alatt minden tönkrement.

– tette hozzá. Orbán azt mondta, a legfontosabb ügy Magyarország számára is Ukrajna, és segíteni akarnak Trump elnök béketervében. Trump megköszönte, hogy Magyarország milyen sok ukrán embert fogadott be, Orbán pedig elmondta, hogy megtesznek mindent, amit tudnak.