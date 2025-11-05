skandináv lottólottólottósorsolásnyerőszámok
Közélet

Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 11. 05. 21:47
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 5-én megtartott 45. heti Skandináv lottó sorsoláson kihúzták a nyerőszámokat.

Első számsorsolás:

  • 11 (tizenegy)
  • 12 (tizenkettő)
  • 14 (tizennégy)
  • 15 (tizenöt)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)
  • 28 (huszonnyolc)

Második számsorsolás:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 11 (tizenegy)
  • 14 (tizennégy)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)
  • 35 (harmincöt)

Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt; 6 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 325 785 forint; 5 találatos szelvény 2343 darab, nyereményük egyenként 6675 forint; 4 találatos szelvény 34 232 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Durva pofon volt Trumpnak ez a választás, és a legnagyobbat nem is New York-ban kapta
Részegen balhézott a fideszes képviselő, ezért kilépett a frakcióból Nagykőrösön
Török Gábor: A kormánypárti támadások legfeljebb a saját táborukban hatnak úgy, ahogy szeretnék
Dietz Gusztáv az Iványi ellen indított vádemelésről: Soha nem látott mélyponton van az ország, nem vagyok büszke a magyarságomra
Durva pofon volt Trumpnak ez a választás, és a legnagyobbat nem is New York-ban kapta
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik