Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a november 5-én megtartott 45. heti Skandináv lottó sorsoláson kihúzták a nyerőszámokat.
Első számsorsolás:
- 11 (tizenegy)
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 15 (tizenöt)
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
- 28 (huszonnyolc)
Második számsorsolás:
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 11 (tizenegy)
- 14 (tizennégy)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
- 35 (harmincöt)
Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt; 6 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 325 785 forint; 5 találatos szelvény 2343 darab, nyereményük egyenként 6675 forint; 4 találatos szelvény 34 232 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.