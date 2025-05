Terézvárosi tisztogatás: beindult a kukakommandó

Soproni Tamás polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy elkezdte munkáját Terézvárosban az éjszakai „kukakommandó”. Az eredményekről azt írta, hogy az önkormányzat takarítói és a polgárőrök csaknem egy teherautónyi illegális szemetet gyűjtöttek össze, mintegy 100 kuka körül tettek rendet. Figyelmeztettek több „palackvadászt”, volt, akivel vissza is pakoltatták a kiborított kukát. Találtak illegálisan nyitva tartó kocsmát, és eljártak a közterületen alvókkal szemben is.

Terézváros az éjszakai őrjáratot az újfajta hulladékgyűjtéssel járó anomáliák miatt hozta létre, egyszerre a kukakihelyezés szigorításával. Az új szabály értelmében a társasházak a szemétszállítás előtti nap csak este 8 óra után tehetik ki a kukákat, amelyek másnap 13 óráig lehetnek az utcán. Adnak türelmi időt, de többszöri felszólítás után büntetnek, a büntetés pedig akár 200 ezer forint is lehet.

Köztisztasági cégük a polgárőrséggel együtt járőrszolgálatot tart a hulladékszállítást megelőző éjjeleken, így nagyobb eséllyel tudnak fellépni a kukákat rongálókkal szemben, csökkenteni tudják a palackvadászok által okozott károkat. A polgármester szerint azokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. generálta, ezért az lenne a fair, ha a cég a kárenyhítésből is kivenné a részét, legalább azzal, hogy „a belvárosi önkormányzatoknak a palackvadászat miatt keletkező plusz költségeit megtéríti”.

A MOHU csaknem egy éve vezette be az új hulladék-visszaváltási rendszert. Az önkormányzat szerint ez Terézvárosban nem működik. Kevés a visszaváltóhely, ami van, az mocskos a „túlhasználattól”, sokszor órákig tart, míg valaki vissza tudja váltani a palackokat. A közterületi hulladékgyűjtőket folyamatosan megrongálják, szétszedik, a házak elé kihelyezett kukákat kiborítják azok, akik a palackok visszaváltásából élnek. Ez már odáig fajult, hogy a házak udvarára is bemennek a kukázók (akár erőszakosan is), széttúrják a kukákat, palackra vadászva. Azt írták: az ország minden pontjáról érkeznek Budapest belvárosába a „palackvadászok”, hiszen a turisták nagy eséllyel kidobják a palackokat.

Az önkormányzati rendészek figyelmeztető matricákat helyeznek azokra a társasházi kukákra, amelyek nem a megszabott időben vannak az utcán. A palackozáshoz kapcsolódó szabálysértések, bűncselekmények felderítésében az önkormányzat a rendőrség segítségét kéri, a kormánytól pedig elvárja a szociális ellátórendszer erősítését, hiszen elfogadhatatlan, hogy rengeteg embernek a palackvisszaváltás jelenti a megélhetést.