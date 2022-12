Újabb ügy miatt emeltek vádat a botrányhős szegedi politikus ellen

Hamis vád miatt emeltek vádat Szabó Bálint (független) szegedi önkormányzati képviselővel szemben, aki valótlanul állította, hogy bántalmazták őt a rendőrök – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t. Ez már nem az első büntetőügye a botrányairól ismert politikusnak.

A legújabb vádemelés egy két és fél évvel ezelőtti eset miatt történt: a politikus 2020. március 18-án Szeged egyik forgalmas kereszteződésében gépjárművével megállva akadályozta a villamosközlekedést. Ezért vele szemben a helyszínen intézkedtek a rendőrök. Másnap Szabó Bálint megjelent a Szegedi Rendőrkapitányságon, ahol szóban, valamint a Legfőbb Ügyészségen, írásban is feljelentést tett. Azt állította, a vele szemben intézkedő rendőr a térdhajlatánál megrúgta, valamint a rendőrautóból kilógó lábára annak ajtaját többször is rácsukta, illetve az intézkedés során becsületsértő kifejezésekkel illette.

Állításait az ügyben indult ügyészségi nyomozás során – a törvényi figyelmeztetések ismeretében – többször, tanúként is fenntartotta. A büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok alapján – mivel azok minden kétséget kizáróan cáfolták a feljelentésben előadottakat – megszüntették a nyomozást.

A politikus a feljelentése alapján elrendelt büntetőeljárást folytató hatóság előtt hamisan vádolta meg a vele szemben korábban intézkedő rendőrjárőrt hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, becsületsértés, valamint hivatali visszaélés bűncselekmények elkövetésével.

Szabó Bálint botrányos ügyeit felsorolni is nehéz. Pályája az MSZP-ből indult Vas megyében, szerepe volt az ottani fiktív tagtoborzási botrányban, amelyben többek között azt állította, hogy seprűnyéllel megerőszakolták, volt DK-s is, aztán Lázár János fideszes képviselőhöz csapódott, hogy legyűrjék Botka László szegedi polgármestert, de vele is szakított.

Szabó Bálint ellen jelenleg is több büntetőeljárás zajlik és letartóztatásban van. Vádolják már hatóság félrevezetésével, amikor azt állította, hogy elrabolták, megkötözték és fel akarták gyújtani. Vádolják hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel, amikor autójával egy védett személyt szállító rendőrségi konvojt veszélyeztetett. Emiatt jelenleg is letartóztatásban van. Szabó a legnagyobb akcióját egy éve hajtotta végre: csatlakozott a V4-es csúcsra védett személyeket szállító konvojához és besétált a TEK által védett eseményre, ahol többek között Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt.