Besétált a TEK által biztosított V4-csúcsra, Macron mellett szelfizgetett Szabó Bálint

A Belügyminisztérium szerint nem számít rendkívüli eseménynek, hogy egy illetéktelen személy bejut Macron elnök és a V4-es miniszterelnökök budapesti csúcsára, és ott szelfizik. Legalábbis erre lehet következtetni a tárca válaszából, amely szerint a legmagasabb szintű biztosítással védett diplomáciai találkozón nem történt rendkívüli esemény. A tanácskozáson azonban – bár nem volt meghívva – részt vett Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő is, aki ráadásul autójával csatlakozott a védett személyeket szállító konvojhoz. Információnk szerint a Terrorelhárítási Központban megrovással zárult az ügy kivizsgálása.

Az elvileg igen szigorú biztonsági intézkedések ellenére besétált Emmanuel Macron és Orbán Viktor, illetve a visegrádi országok kormányfőinek decemberi budapesti csúcstalálkozójára a szegedi önkormányzati egyik képviselője. A korábban az MSZP-ben és a DK-ban is megfordult, jó ideje a Botka László-féle szegedi városvezetéssel hadakozó (emiatt egy időre a Fideszhez is közel kerülő, majd a kormánypárttal is összekülönböző) Szabó Bálint fotókat is készített a francia köztársasági elnök és a magyar miniszterelnök közelében, amikor azok már a tárgyalóasztalnál ültek. A képviselő még szelfizett is, a helyszín biztosításáért és

a külföldi vezetők biztonságáért felelős Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei azonban nem vették észre, hogy egy illetéktelen személy is bejutott a zárt ajtók mögött zajló diplomáciai eseményre.

Szabó saját Facebook-oldalán közzé is tette a csúcstalálkozón készített fotóit. Ezeken látszik, hogy nemcsak a tárgyalási helyszíneket látogatta meg, hanem kocsijával becsatlakozott a fővárosban közlekedő védett konvojba is.

Megkeresésünkre a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a csúcstalálkozón nem történt rendkívüli esemény, így a biztosítással kapcsolatban sem folytatnak vizsgálatot. Közölték azt is, hogy a Terrorelhárítási Központ főigazgatója saját hatáskörben értékeli a biztosítás tapasztalatait. Egy nappal később a TEK – ahova szintén elküldtük kérdéseinket – aztán elismerte, hogy a csúcstalálkozóval kapcsolatos információink valósak.

A lapunknak küldött levélben azt írták, hogy a TEK minden biztosítási feladat végrehajtását követően értékeli saját munkáját, és ezt a Macron-látogatás után is megtették. A TEK főigazgatója, Hajdu János a levél szerint minden részletre kiterjedő értékelést ismertetett az állomány előtt, ennek részleteit azonban, mint írták, a minősített adattartalom miatt nem áll módjukban nyilvánosságra hozni.

Információink szerint a titkosított értékelés mellett komoly megrovásokat is kiosztottak az érintetteknek, sőt személyi konzekvenciái is voltak az ügynek, erről azonban a hivatalos válaszban nem esett szó.

A botrányairól elhíresült Szabó Bálint a 24.hu-nak azt mondta, azért ment be a találkozóra, hogy tesztelje a biztosítást. Korábban ugyanis már más védett eseményeken is sikeresen játszotta ki a biztonságiak éberségét, ezért úgy gondolta, hogy a világ egyik legvédettebb politikusa esetében is próbára teszi a rendszert.

Szabó szerint abszurd, hogy milyen könnyen jutott el Emmanuel Macron közelébe.

Már húsz perce ment a tárgyalás, amikor felfigyeltek rám. Akkor megkértek, hogy diszkréten távozzak a teremből

– mondta a képviselő, hozzátéve, hogy miután publikálta a fotókat, több telefonhívást is kapott, amelyekben arra akarták rávenni, hogy távolítsa el a posztot.

Szabó – számos régi ügye után – tavaly februárban egy időre eltűnt, a rendőrség kereste, majd amikor körülbelül fél nappal később előkerült, azt állította, hogy elrabolták, és mezítláb, egy szál alsónadrágban kitették az M43-as út környékén. Azt állította: egy égő szalmabálához kötözték a cipőfűzőjénél fogva a tanyavilágban. Az ügyben nyomozás is indult, amit azonban megszüntettek, mert sem személyi szabadság megsértése, sem más bűncselekmény gyanúja nem volt megállapítható.