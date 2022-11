A pénz beszél, úgyhogy szép lassan elhalkul majd a kutyaugatás

Október 27-én jelent meg David Pressman amerikai nagykövet Twitter-bejegyzése, amelyben megköszönte az Országos Bírói Tanács tagjainak, Vasvári Csaba és Matusik Tamás bíróknak azt az informatív beszélgetést, amelyet arról folytattak, milyen kulcsfontosságú szerepe van a bírói tanácsnak a magyar igazságszolgáltatás rendszerében.

Thank you to members of the National Judicial Council, Judges Csaba Vasvári & @TamasMatusik , for the informative discussion about the Council’s critical role in Hungary’s judicial system. pic.twitter.com/2FmWcdT0fh

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) October 27, 2022